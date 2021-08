Elnòs Shopping, entra nel vivo “All-Inclusive – Health & Wellbeing”

Elnòs Shopping presenta “All-Inclusive – Health & Wellbeing”, la nuova campagna globale di Ingka Centres, pensata per rendere uno stile di vita sano e attivo più accessibile a tutte le persone che vivono nelle comunità vicine ai Meeting Places del gruppo.

La campagna vuole suggerire modi semplici e divertenti per rimanere attivi e in salute ogni giorno. Uno stile di vita sano non è mai stato tanto importante quanto oggi, ma troppo spesso è un privilegio di pochi. Molte persone incontrano ancora ostacoli, per esempio, a causa dei limiti dei luoghi in cui abitano, del costo di accesso a spazi e attrezzature o della scarsa attenzione per l’alimentazione sana. “All-Inclusive – Health & Wellbeing” incoraggia le persone a usare la propria creatività per trovare nuove idee, accessibili e inclusive, per esercitarsi e Elnòs Shopping può essere il luogo perfetto per potersi muovere in libertà e sicurezza.

“Elnòs Shopping è sempre aperto a tutti. Invitiamo le persone a valutarlo anche come spazio utile per fare esercizio fisico leggero e trovare cibi sani. Sappiamo che, se siamo in salute, abbiamo maggiori probabilità di essere felici, attivi e di vivere più a lungo. Godere di questi vantaggi non dovrebbe dipendere da fattori come il reddito o il luogo in cui si vive. Vorremmo che la campagna ‘All-Inclusive – Health & Wellbeing’ ispirasse le persone e contribuisse a cambiare le cose”, spiega Giovanni Umberto Marzini, direttore di Elnòs Shopping.

Per l’occasione, quindi, in galleria sarà possibile scoprire modi semplici per stare in movimento e sentirsi meglio.

Non solo. Online tutti potranno seguire dei semplici allenamenti grazie ai 16 video-esercizi, ironici e divertenti, da tenere rigorosamente con la banda elastica gialla, che saranno pubblicati, uno al giorno dal 23 agosto al 6 settembre, sui social network ufficiali (Instagram, Facebook e Youtube) del centro commerciale bresciano.

Dal 23 agosto al 12 settembre, sarà possibile partecipare anche alla raccolta solidale a favore del progetto benefico Sport Ability 4 All dell’associazione bresciana Feel Sport (feelsportasd.com), realtà che si occupa di sport terapia grazie a un metodo di riabilitazione globale, sinergica alla fisioterapia tradizionale e non alternativa a essa, che stimola la persona a riappropriarsi della propria autonomia, sia fisica sia psichica e a riconquistare la propria vita.

L’associazione, a oggi, offre tre giorni alla settimana attività di allenamento funzionale di gruppo per la disabilità (su ruote, per la deambulazione, per ipovedenti e non vedenti e per persone disabili uditive) condotte da personale qualificato in grado di personalizzare le attività per le diverse disabilità.

Con una donazione a partire da 5 euro, ognuno sosterrà gli allenamenti gratuiti di Sport Ability 4 All e riceverà in regalo il Kit ELNÒS Band, Fitness & Relax, che include la banda elastica gialla, da portare sempre con sé per fare ginnastica ovunque, e altri omaggi, come lo zainetto, la spugnetta IKEA, il braccialetto del progetto benefico Sport Ability 4 All, un biglietto ingresso omaggio al Parco Giardino Sigurtà e un ingresso omaggio (a fronte di uno pagato) per QuattroZampeInFiera 2021. I kit si possono ritirare presso l’infopoint di Elnòs Shopping aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21.

Il culmine dell’iniziativa, in collaborazione con Csi a sostegno dello sport e del benessere per tutti, sarà dal 6 al 12 settembre con la Elnòs Band Challenge, che porterà le persone su Instagram per incrementare la raccolta solidale e condividere i propri modi di tenersi in forma. Per ogni Story pubblicata su Instagram menzionando @elnos_shopping, infatti, il centro commerciale farà una donazione aggiuntiva per Sport Ability 4 All.

Il 12 settembre, grande chiusura del progetto. Ospite d’eccezione, Sara Compagni, body coach e fondatrice del profilo Instagram di grande successo @postura.da.paura che, dalle ore 16 alle 18, sarà presente nella galleria del centro commerciale bresciano per una sessione di allenamento dal vivo, occasione per supportare la raccolta solidale di Sport Ability 4 All e per presentare anche il suo nuovo libro (edito da Sperling & Kupfer). La fitness influencer darà preziosi consigli su come attivarsi ogni giorno, raggiungere i propri obiettivi e migliorare il benessere del corpo e della mente, sempre in ottica di “All-Inclusive – Health & Wellbeing”.