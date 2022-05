Dal Pnrr 22milioni di euro per anziani, disabili e indigenti

Brescia. Sono quasi 22 i milioni di euro messi a disposizione dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in arrivo nel Bresciano per 35 interventi nel settore degli Ambiti territoriali sociali, dei distretti sanitari, e degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

A cosa serviranno i fondi del Governo? La misura prevede interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà, soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente, servizi socio-assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione, forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out e iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo sia definitivo.

Nel dettaglio dei fondi destinati a Brescia e provincia, 2,4 milioni sono attribuiti ai comuni di Brescia e di Montichiari, per due progetti per l’autonomia degli anziani non autosufficienti. Per l’autonomia per persone con disabilità, sono stati stanziati 715mila euro ai Comuni capofila di Brescia, Montichiari, Palazzolo, Orzinuovi, Iseo, Chiari, all’Azienda speciale consortile Garda sociale, Comunità montana Valle Trompia, Azienda speciale consortile Brescia est, Comunità montana Valle Sabbia.

Un milione di euro per il contrasto alle povertà all’Azienda speciale consortile Garda sociale ed al Comune di Palazzolo, mentre altri 710 mila euro destinati a Brescia, Montichiari, Palazzolo, Azienda speciale consortile garda sociale, Comunità montana Valle Trompia e Comunità montana Valle Sabbia per l’housing sociale.