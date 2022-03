Turismo, 4milioni di euro per progetti ed eventi

(red.) Regione Lombardia ha stanziato 4 milioni di euro per sostenere eventi ed iniziative per promuovere l’attrattività turistica dei territori. La misura ‘Ogni Giorno in Lombardia’, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, intende sostenere lo sviluppo di strategie di promozione turistica a livello locale, favorendo la conoscenza delle eccellenze locali.

“È questo – dice Lara Magoni – il momento del coraggio. Dobbiamo sostenere i nostri territori per renderli sempre più competitivi dopo un lungo periodo di difficoltà. È necessario un impegno comune che coinvolga istituzioni, enti locali e realtà territoriali per promuovere al meglio le eccellenze lombarde. Da sempre il mio obiettivo è valorizzare i tesori artistici, culturali, storici, paesaggistici ed enogastronomici tipici di una Lombardia unica e tutta da scoprire”.

“Vogliamo dunque – prosegue l’assessore – investire sulla bellezza, favorendo un turismo di prossimità. Siamo convinti che ogni giorno in Lombardia ci siano iniziative in grado di esaltare le nostre peculiarità, anche in località meno conosciute ma dal grande fascino, grazie alla passione e alla competenza di tanti professionisti che quotidianamente e con impegno lavorano per valorizzare una Lombardia d’eccellenza. Non possiamo più perdere tempo, in vista anche delle prossime sfide che ci attendono, con eventi come Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e le Olimpiadi Milano Cortina del 2026″.

La dotazione finanziaria di 4 milioni prevede investimenti per 3 milioni nel 2022 e di 1 milione nel 2023. Possono fare domanda i seguenti soggetti: soggetti di natura pubblica (enti locali lombardi in materia di promozione turistica; Camere di Commercio lombarde; soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, del settore delle Pubbliche Amministrazioni (settore S13 nel SEC) aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia.

– soggetti di natura privata in forma non imprenditoriale; associazioni Pro Loco lombarde iscritte all’albo regionale (art. 12 lr 27/2015); agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale aventi sede operativa in Lombardia; Camere di commercio italiane all’estero) e soggetti in forma imprenditoriale (consorzi e società consortili aventi finalità di promozione turistica e sede operativa in Lombardia; altri soggetti in forma imprenditoriale aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede operativa in Lombardia”.

I progetti devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all’estero. Tra le regole da seguire: utilizzare la dicitura ‘con il contributo di’ e i brand in Lombardia e Regione Lombardia secondo il pacchetto loghi disponibile alla pubblicazione del bando; raccordare tutte le attività di promozione con i canali social in Lombardia; dare evidenza nelle cartelle stampa e nei comunicati stampa delle iniziative che il progetto è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia.

L’agevolazione concessa è pari al 70% dell’investimento complessivo e comunque non può essere superiore a 30.000 euro a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro. L’assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello.