Brescia, 37 tirocini formativi per disoccupate/i

(red.) E’ aperto l’Avviso di Anci n. 15 BIS/2021 per la selezione di 37 tirocini nell’ambito del Programma Dote Comune per il “Progetto 100 Leve” che si propone di attivare percorsi formativi rivolti a disoccupate/i di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti o domiciliati in Regione Lombardia. La data prevista per l’avvio è giovedì 10 marzo 2022.

I tirocini saranno attivati in alcuni uffici dell’Amministrazione comunale e richiederanno un impegno di circa 20 ore settimanali. Ne sono previsti 4 della durata di 3 mesi e 33 della durata di 12 mesi.

Non possono accedere al programma i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata mentre è consentito l’accesso a persone che percepiscono ammortizzatori sociali (NASPI e altre indennità).

E’ prevista l’erogazione di una indennità mensile di 400 euro e il rilascio della certificazione delle competenze acquisite in base al “Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia”.

Le candidature devono essere presentate fino a venerdì 11 febbraio 2022 esclusivamente in modalità online attraverso il link reperibile sulla pagina istituzionale del servizio Politiche Giovanili del Comune di Brescia.

Tutte le informazioni relative al bando sono inoltre scaricabili dai siti www.dotecomune.it e www.anci.lombardia.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Giovanili del Comune di Brescia: mail politichegiovanili@comune.brescia.it tel. 030-2978919/8964/8925