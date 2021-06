Massardi (Lega): “Con il fondo ‘Morosità incolpevole’ aiuto per le famiglie in difficoltà con l’affitto”

(red.) Regione Lombardia ha stanziato risorse per il sostegno all’affitto e per la morosità incolpevole. “Con una delibera è stato aumentato il fondo a disposizione per quest’anno di ulteriori 17,5 milioni rispetto al 2020 e le risorse verranno destinate ai comuni lombardi inseriti nella classificazione statale dei cosiddetti Comuni ad alta tensione abitativa”, spiega Floriano Massardi, vicecapogruppo in consiglio regionale lombardo per il Carroccio. “Potranno accedere alla misura tutti coloro che hanno sia un regolare contratto di locazione sul libero mercato che chi abita in alloggio in godimento o in un alloggio definito Servizi Abitativi Sociali e chi ha in corso una procedura di sfratto che non presenti un Isee superiore ai 26mila euro. Il contributo copre fino a 8mila euro sul pagamento delle mensilità”.

Le famiglie interessate ad accedere a queste risorse dovranno rivolgersi al proprio comune di residenza e potranno presentare la domanda fino al 31 dicembre di quest’anno. “Siamo consapevoli delle gravi difficoltà economiche che stanno affrontando numerose famiglie lombarde in questi difficili mesi”, prosegue Massardi. “La pandemia da Covid19 ha fortemente indebolito il nostro tessuto economico e molte famiglie si sono trovate in difficoltà. Per questo motivo è importante continuare con questo genere di misure, stando vicini quanto più possibile ai cittadini e aiutandoli sotto ogni aspetto nel quale abbiamo la possibilità di intervenire. Da inizio pandemia la Lombardia non ha cessato per un solo istante di aiutare i propri cittadini e continua a farlo con costanza e dedizione”,