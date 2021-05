Massardi (Lega): “1,7 milioni a fondo perduto per le caldaie di enti Locali e Aler”

(red.) È aperto in Lombardia il bando destinato all’efficientamento energetico degli immobili di proprietà degli enti locali regionali, delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (Aler) e dei parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette.

“L’obiettivo che ci siamo posti, come amministrazione regionale, con questo bando, è di sostituire le caldaie obsolete e inquinanti con impianti a emissioni locali quasi nulle”, spiega Floriano Massardi, vicecapogruppo in consiglio regionale della Lombardia per la Lega. “Sono catalogate obsolete, e quindi possono fruire della misura, tutte le caldaie e gli impianti alimentati a combustibile solido e a combustibile liquido, nonché tutti gli impianti che, a prescindere dal tipo di alimentazione, abbiano più di 15 anni”.

L’impianto dovrà essere sostituito da impianti a emissioni quasi nulle, come pompe di calore, controllate mediante sistemi automatizzati per il controllo e la gestione ottimale degli impianti, o allacciamento a reti di teleriscaldamento. Per i comuni sopra i 300 metri sul livello del mare è invece ammissibile anche la sostituzione con impianti a bassissime emissioni, o impianti a fonti di energia rinnovabile di potenza superiore ai 35 kW. Nelle possibilità di finanziamento regionale possono essere fatti rientrare i costi delle opere, le spese di progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo, nonché la diagnosi energetica e l’Iva, qualora non recuperabile o compensabile.

L’agevolazione economica posta in essere dalla regione è a fondo perduto e può arrivare a coprire fino al 90% del costo totale degli interventi. Mentre, nel caso di installazione di impianti a bassissime emissioni, ammissibili solo sopra i 300 m di quota, la percentuale massima di finanziamento è del 70%. Il contributo massimo erogabile a ciascun ente beneficiario è pari a 200.000 euro. La possibilità di partecipare al bando è aperta fino al 20 luglio.

“Grazie a questi interventi”, conclude Massardi, “andremo a favorire il miglioramento delle condizioni di inquinamento atmosferico della nostra Regione e stimoleremo la ripresa del settore e permetteremo, contemporaneamente, anche un significativo contenimento dei costi di gestione degli enti locali”.