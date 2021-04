Comune di Brescia, al via il bando per gli alloggi di contrada Santa Chiara 41

(red.) Dalle 9 di lunedì 19 aprile 2021 fino alle 12 di venerdì 21 maggio 2021 sarà possibile presentare domanda per il bando pubblico alloggi sfitti pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.brescia.it. Il programma, di durata biennale e con graduatoria a scorrimento approvato dalla giunta comunale il 20 marzo 2018 e confermato da Regione Lombardia il 28 giugno 2018, è stato predisposto dal Comune di Brescia per l’assegnazione degli alloggi sfitti di Contrada Santa Chiara 41, un complesso di recente ristrutturazione in cui sono state ricavate 16 abitazioni da destinare, in locazione a canone concordato, sulla base degli accordi definiti nel protocollo d’intesa, in via prioritaria al nuovo personale amministrativo assegnato agli Uffici giudiziari bresciani.