Adro, Oldrati Group: ampliamento da 11mila metri quadrati

Adro. Un ampliamento di 11mila metri quadrati ad Adro (Brescia) della Oldrati Group, con sede a Villongo (Bergamo), dedicato alla produzione di polimeri ad alto contenuto tecnologico. Un espansione che darà anche nuove opportunità di lavoro nel paese franciacortino, stimate in un centinaio di nuove assunzioni.

Il progetto è improntato all’ecosostenibilità con l’ installazione di un impianto per la produzione di energia solare della capacità massima di circa un milione di kWh l’anno.

«Con un passaporto energetico ai massimi livelli e una logica di sicurezza al 100%, il nuovo plant Oldrati garantisce una miglior condizione di aerazione e illuminazione, evitando pericolosi abbagliamenti sui macchinari e nuove aree spogliatoio, centralizzate per tutto il sito, che senz’altro permetteranno un miglioramento in termini di massima igiene e protezione per ciascun dipendente», viene comunicato.

Attualmente il gruppo conta 11 siti produttivi, 1.700 dipendenti e 180 mln di fatturato aggregato nel 2021, con una crescita del 20%.

Il nuovo sito aprirà i battenti all’inizio del prossimo anno.