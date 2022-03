Confindustria Brescia, nasce la rete d’imprese LSA

(red.) È stato sottoscritto giovedì mattina, nella sede di Confindustria Brescia, alla presenza del notaio Francesco Trapani, il contratto che sancisce la nascita della rete d’imprese LSA, Lifting Service Alliance.

Alla rete aderiscono due imprese associate a Confindustria Brescia – Redaelli Tecna spa (presenti il Presidente del Cda e AD Markus Würcher e il Responsabile della divisione Teci Giuseppe Ghirotto) e Slingofer srl (presente il Presidente del Cda e AD Paolo Franceschetti) – e una realtà piemontese, la Sic-Up srl (presente l’Amministratore Unico Daniele Ruoso).

La Rete nasce con il supporto e l’assistenza di Confindustria Brescia e di RetImpresa che hanno seguito le imprese coinvolte nelle fasi relative al progetto di rete e alla predisposizione del contratto.

Alla sottoscrizione erano presenti anche Filippo Schittone, Direttore di Confindustria Brescia, e Giancarlo Turati, componente del Consiglio Generale di RetImpresa.

Con il contratto le imprese aderenti – attive nel ramo del sollevamento industriale e relativi servizi di manutenzione – si prefiggono una serie di obiettivi strategici e linee d’azione: progettare e realizzare iniziative innovative di formazione e servizi alle imprese; sviluppare servizi, prodotti, soluzioni e tecnologie per accompagnare le imprese in un percorso di digitalizzazione e per attuare le linee guida derivanti dall’adozione di tecnologie e processi

4.0; condividere le competenze nei singoli ambiti d’esercizio delle aziende aderenti; condividere la rete commerciale; sviluppare e coordinare progetti comuni, ampliando la capacità di erogazione dei servizi delle singole società aderenti; diffondere il marchio di rete come elemento caratterizzante della mission delle società aderenti; aumentare la copertura territoriale e i segmenti di mercato; esplorare la fattibilità di inserimento delle aziende nei mercati esteri; individuare le migliori sinergie possibili con l’obiettivo di ottenere un’ottimizzazione delle risorse e degli skill professionali tra le aziende aderenti.

“La scelta di sottoscrivere il contratto per la nascita della rete d’impresa LSA-Lifting Service Alliance si inserisce in un contesto nazionale e globale sempre più competitivo, che richiede capacità di adattarsi in modo rapido e vicinanza al cliente – commentano in modo congiunto Markus Würcher, Paolo Franceschetti e Daniele Ruoso –. Per questo motivo, abbiamo deciso di mettere a frutto l’esperienza e le peculiarità delle nostre tre aziende nel ramo del sollevamento industriale e relativi servizi di manutenzione, puntando in particolare a quel know-how tipico della manifattura italiana. La condivisione delle rispettive conoscenze, delle reti commerciali e lo sviluppo di progetti comuni, in particolare, ci consentirà di essere sempre più presenti sul territorio e di rispondere in modo attento e puntuale alle richieste della nostra clientela”.