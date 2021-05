Fatturazione elettronica: normativa e problematiche della fattura cointestata

(red.) La fatturazione elettronica fa ormai largamente parte della vita di ognuno di noi, o meglio di tutti coloro che hanno una partita via che è obbligata a tale operazione. La vediamo in ogni documento, in ogni attimo della nostra giornata e ce la sogniamo anche di notte.

Scherzi a parte questa nuova modalità di fatturazione ha portato con sé numerosi vantaggi, ma anche problemi. Uno di questi riguarda le ben note fatture cointestate.

In questo articolo ci occuperemo di scoprire insieme cosa intendiamo per fatture cointestate, cosa dice la normativa in merito e soprattutto le problematiche legate alla fatturazione elettronica. L’agenzia delle entrate le accetta? Vediamolo insieme.

Fattura cointestata: cos’è?

Il nome sicuramente farà facilmente intuire di cosa si tratta, ma per chi magari non si trova spesso ad effettuare questo tipo di operazioni potrebbe risultare un terminologia nuova e imprevista. Con fattura cointestata intendiamo, molto semplicemente, una fattura che va intestata a due o anche più nominativi differenti.

Questo tipo di operazioni si viene a verificare soprattutto nel caso si abbia a che fare con soggetti privati, più che per aziende o professionisti.

Alcuni esempi pratici:

Una famiglia sta ristrutturando la propria casa o ne sta costruendo una nuova. La coppia proprietaria vuole equamente dividere tutte le spese e dunque vi richiede una fattura cointestata per l’acquisto del materiale oppure della manodopera. In questo caso dovrete emettere una fattura cointestata.

Siete un notaio e dovete svolgere un servizio sull’eredità di un defunto. Il vostro conto dovrà essere diviso su tutti gli eredi e dunque in questo caso la fattura sarà cointestata su più persone.

Oppure siete un avvocato, un perito e via discorrendo.

Insomma esistono molti casi in cui questa evenienza si potrebbe verificare, ma la normativa cosa dice in merito alle fatture cointestate?

Fattura cointestata: cosa dice la normativa

Tutti noi sappiamo bene quali siano i dati necessari per l’emissione di una fattura, sia essa semplice o legata alla fatturazione elettronica. Le normative in merito infatti sono molto chiare e stabiliscono una serie di dati obbligatori senza i quali un documento non si può definire fattura.

Inoltre le normative indicano che non è nemmeno necessario l’uso del termine “fattura”, ma potete usare quello che preferite: parcella, resoconto, nota o altro simile. Infatti non sarà la terminologia a definire la fattura, ma i dati che contiene il documento.

Questa normativa specifica tutto e nel fare ciò, non pone nessuna limitazione al numero di soggetti a cui può essere intestata una prestazione e dunque la conseguente fattura. Per questo motivo, da un punto di vista prettamente tecnico e normativo, le fattura cointestate possono essere emesse in tranquillità.

Fattura cointestata: problematiche

Come abbiamo visto, da un mero punto di vista fiscale, non ci sono problemi ad emettere fatture cointestate, eppure quello che può sembrare un piccolo dettaglio, da un punto di vista amministrativo diventa davvero problematico.

I più comuni gestionali per la fatturazione elettronica, come ad esempio https://fatturapro.click/ , non presentano la possibilità di inserire un doppio o multiplo intestatario, proprio perché da un punto di vista informatico sarebbe molto complesso anche per i successivi adempimenti.

A questo le singole aziende o professionisti attuano le proprie soluzioni come più preferiscono. Una di quelle più logiche e che semplificano anche la gestione dei successivi adempimenti è quella di dividere la fattura per il numero di beneficiari. Riprendendo l’esempio precedente della casa in costruzione, saranno emesse due fatture: una per ognuno dei beneficiari. Questo permette anche di effettuare fatture di importi differenti, magari uno dei due intestatari può contribuire di più alle spese, dunque l’importo si può dividere in 70% per uno e il restante per l’altro.

Fattura elettronica cointestata: come si comporta l’agenzia delle entrate?

Se dobbiamo emettere una fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate, come quasi tutti, non ammette un doppio o multiplo intestatario, dunque bisogna ricorrere a soluzioni alternative.

Potete procedere con la divisione delle fatture o più semplicemente, come spesso consigliato, è quello di intestare la fattura a uno dei due beneficiari, ad esempio quello con cui avete gli effettivi contatti professionali, mentre l’altro sarà inserito nella descrizione.

Le fatture elettroniche infatti presentano come tutte un campo descrizione personalizzabile. Qui voi potrete inserire tutti i dati relativi al cointestatario della fattura.