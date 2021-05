Dal gruppo Bonadei di Ospitaletto nasce la collezione ANT45

(red.) Da una decisa personalità creativa, con una forte expertise nel mondo della calza made in Italy, nasce ANT45. Una riedizione tutta contemporanea dello storico marchio del gruppo Bonadei di Ospitaletto “ANTIDOTO45”, ha dato vita ad una collezione di calze uomo, donna che rivendica un carattere originale e sostenibile.

La qualità dei filati e la competenza della filiera produttiva sono le basi per un brand fortemente divergente, attuale ed energico. Una proposta ampia e variegata, che gioca con colori, con abbinamenti insoliti e stampe eccentriche, senza dimenticare l’imprescindibile stile classico. Dalle righe, all’animalier, al camouflage, fino alle texture più elaborate e ai dettagli in lurex, per una collezione che indaga la pluralità e la ricchezza del mondo della calza. Un brand giovane, con un punto di forza irrinunciabile: una filiera sostenibile e attenta ad ogni dettaglio, dall’acquisto dei filati – esclusivamente italiani e certificati BIO – alla tessitura, allo stiro, fino alla confezione, tutte fasi eseguite dalle mani esperte di chi da anni coccola ogni calza prodotta. La sostenibilità e l’attenzione per l’ambiente sono elemento fondante del calzificio Bonadei e di ANT45, l’azienda ha infatti ottenuto il certificato “Tessile e salute – TFashion” che prevede la rintracciabilità di tutte le fasi di lavorazione e l’utilizzo di sostanze chimiche non nocive alla salute dell’uomo. Un brand che affonda le proprie radici nei 75 anni di esperienza artigiana del Calzificio Bonadei e che guarda al futuro con un team dedicato che ha dato vita al progetto; una sfida avvincente per traghettare nel futuro l’heritage aziendale fondato su tradizione, competenza tecnica e qualità artigiana.