Martedì 19 gennaio torna il format New Deals On Air! In questa occasione, Federico Ghidini, ideatore e curatore dell’evento e del format, intervisterà Alberto Marenghi, Vicepresidente di Confindustria.

Alberto Marenghi, classe 1976, è Amministratore Delegato di Cartiera Mantovana, un’azienda che vanta oltre 4 secoli di attività ma che è riuscita ad adeguarsi ai tempi puntando sulla sostenibilità. Negli ultimi anni la storica impresa ha deciso di ampliare il proprio tradizionale ambito di produzione, la carta, investendo nelle attività di riciclo di questo materiale e nella produzione di plastica rigenerata.

Marenghi è un esponente di spicco del sistema confindustriale nazionale, infatti, dopo essere stato alla guida della territoriale mantovana (dal 2014 al 2019), è entrato a far parte della squadra di Carlo Bonomi come Vicepresidente di Confindustria con delega all’Organizzazione, allo Sviluppo e al Marketing Associativo.

È, inoltre, Amministratore Delegato di Cartiera Galliera, Vicepresidente diSumus Italia e ha al suo attivo numerosi incarichi in organizzazioni di prestigio come il Consiglio Generale della Fondazione Cariverona, la Fondazione Palazzo Te di Mantova e l’ACI di Mantova. Proprio per questo suo impegno, nel 1999 è stato insignito del Premio della Camera di Commercio di Mantova per il progresso economico della provincia di Mantova.

L’intervista curata da Federico Ghidini, sarà disponibile a partire da martedì 19 gennaio sul sito www.newdealsirmione.it e sul canale Youtube del format.