Confartigianato, video corsi online gratuiti per le imprese del settore elettrico

(red.) La formazione continua per gli artigiani e le imprese non si ferma e va on line. Grazie a Confartigianato Imprese Brescia e la collaborazione con Albiqual, è a disposizione un intero catalogo di videocorsi gratuiti rivolti agli installatori e ai manutentori di impianti elettrici con l’obiettivo di continuare ad erogare formazione di qualità a supporto del lavoro quotidiano dei professionisti. Le imprese associate a Confartigianato potranno scegliere quali video lezioni richiedere fra le tante già disponibili: dagli aggiornamenti sullla Norma CEI 64-8 alle tecniche e gli strumenti per la misura elettrica degli impianti; dagli incentivi fiscali e all’Ecobonus, al ripasso dei sistemi TT, TN-C, TN-S, IT sino agli impianti rivelazione fumi, allarme incendio, rifasamento e fotovoltaico.

Per usufruire dei video a disposizione è necessario compilare il form sul sito internet www.confartigianato.bs.it. Successivamente gli interessati riceveranno un link per scaricare e salvare il video direttamente sul proprio PC. Per informazioni e chiarimenti

Area Sviluppo Associativo di Confartigianato Imprese Brescia ai numeri 030.37.45.283/324/284 oppure scrivendo a: area.categorie@confartigianato.bs.it