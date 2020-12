Streparava, da 19 anni premia studenti e lavoratori

(red.) La tradizione non si ferma, nemmeno con il Covid-19. Nella giornata di giovedì 10 dicembre 2020, infatti, nel pieno rispetto della normativa contro il Coronavirus, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle borse di studio ai figli dei dipendenti e delle anzianità lavorative dei 20 e 30 anni.

“Siamo una famiglia dal 1951” significa proprio questo: riuscire a confermare i valori dell’azienda nel tempo nonostante le grandi sfide davanti a cui il 2020 ci ha messo, sia come impresa che come vita quotidiana.

Ad oggi sono circa 200 i giovani che, grazie al loro impegno, hanno usufruito in questi anni delle borse di studio, per un totale, dal 2001 ad oggi, di circa 170.000 € erogati.

La commissione composta da un rappresentante della società, da un delegato sindacale e dal prof. Giorgio Bettoni, dopo aver valutato la documentazione presentata da ciascun candidato, attenendosi ai parametri riportati dal bando, ha indicato quali vincitori gli studenti:

SALERI GIULIO

I ANNO secondaria I° grado

BRACCHI PIETRO

I ANNO secondaria I° grado

SEGHEZZI LORENZO DIEGO

I ANNO secondaria I° grado

RIGAMONTI SOFIA

II ANNO secondaria I° grado

BOSIO AURORA

II ANNO secondaria I° grado

SALOGNI MARTINA

II ANNO secondaria I° grado

BELOTTI ALESSIA

III ANNO secondaria I° grado

COTTI PICCINELLI MATTIA

III ANNO secondaria I° grado

FERRARI MARTA

II ANNO secondaria 2° grado

VERZELETTI VALERIA

II ANNO secondaria 2° grado

TUROTTI ANNA

II ANNO secondaria 2° grado

SEGHEZZI GIORGIO GIACOMO

III ANNO secondaria 2° grado

DHIBI AMNA

III ANNO secondaria 2° grado

TUROTTI SILVIA

IV ANNO secondaria 2° grado

CAVALLERI IRENE

V ANNO secondaria 2° grado

FAUSTINI ARIANNA

V ANNO secondaria 2° grado

TURLA NICOLA

LAUREA MAGISTRALE

Si è inoltre provveduto alla premiazione dei dipendenti che hanno raggiunto anzianità lavorative di 20 e 30 anni, il premio è stato consegnato nella stessa giornata delle borse di studio degli studenti, a testimonianza di un ideale passaggio di testimone tra il mondo del lavoro ed i giovani che, ora impegnati nella formazione, saranno i protagonisti dell’azienda del domani.

Premio a testimonianza del senso di appartenenza e apprezzamento per il loro attaccamento e contributo in tutti questi anni.

Alla cerimonia in forma ridotta, in ottemperanza al Protocollo Covid hanno partecipato alcuni genitori, il C.D.A. al completo, lo Steering Commitee il sindaco di Passirano Francesco Pasini Inverardi a testimonianza del filo che unisce la famiglia Streparava al paese che ha dato i natali al suo fondatore Gino Streparava

30 anni

Ercole Bellini

Giovanni Brescianini

Giuseppe Mario Caffoni

Gian Mario Cominardi

Bruno Michele Germano

Massimo Lini

Guglielmo Loda

Cristiano Palazzi

Massimiliano Rinaldi

Roberta Chiari

Michela Salogni

Sergio Moraschi

Marzio Rigamonti

20 anni

Enrico Deltratti

Andrea Ferrari

Emilio Diego Lazzari

Stefania Iora

Mauro Castelli