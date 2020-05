Packaging cosmetico e materiali: come orientare la scelta

(red.) La confezione e il packaging per i cosmetici ha valore tanto quanto quello scelto e utilizzato per gli alimenti. I compiti a cui queste confezioni devono assolvere sono gli stessi: proteggere il prodotto, renderlo appetibile per l’acquisto e facilitarne l’utilizzo.

Ma quali sono i materiali più utilizzati per il packaging cosmetico? Per quali categorie di prodotti vengono scelti, in base a quali parametri si opta per uno o l’altro? Questa piccola guida cercherà di fornire informazioni generali, ma puoi approfondire l’argomento anche qui.

Bottiglie e flaconi: le plastiche disponibili

Nel mondo del confezionamento cosmetico sono attualmente in uso moltissime fibre plastiche diverse, contraddistinte da diverse caratteristiche. Per la creazione di flaconi, più o meno rigidi, vengono utilizzate prevalentemente queste fibre plastiche:

• Polipropilene (PP): il Molpen viene scelto quando è necessario creare confezioni rigide e resistenti. È ideale per formulazioni liquide o molto fluide, che non richiedono di comprimere il contenitore o il flacone per venire utilizzate.

• Polietilene (PE): questa termoplastica assume la forma desiderata in stampi specifici riscaldati e poi raffreddati velocemente. Il PE a bassa densità produce contenitori e flaconi più teneri e facili da spremere; quello ad alta intensità è più utilizzato per bottiglie rigide.

• Polietilentereftalato (PET): il PET viene utilizzato per moltissimi contenitori e bottiglie, prime fra tutti le bottiglie per l’acqua e le bevande. È leggerissimo ma resistente, e completamente riciclabile. Scegliere questo materiale significa ridurre grandemente sprechi e rifiuti, conferendo al prodotto un più limitato impatto ambientale ed ecologico.

Involucri e rivestimenti in tessuto sintetico

Per alcuni prodotti è più indicato un involucro morbido, come un tessuto. In questo caso viene scelta generalmente la poliammide, o PA. Il suo uso non è limitato alla cosmetica, ma trova spazio anche in campo elettrico e tessile per le sue elevate capacità di resistenza all’azione del tempo e degli agenti esterni.

Alluminio e vetro

Alluminio e vetro sono i materiali in assoluto più ecologici. La loro produzione richiede minori quantità di acqua, non impiega l’uso di combustibili non rinnovabili e sono facilissimi da riciclare o addirittura riutilizzare direttamente.

L’alluminio è più leggero e malleabile, e può essere adattato a moltissime forme curiose -per il marketing- o pratiche -per una fruizione più piacevole del prodotto-.

Il vetro al contrario è più pesante e fragile, ma se conservato in modo ottimale protegge in modo totale il prodotto che contiene anche per anni (pensiamo, per esempio, alle bottiglie di vino). Inoltre una bottiglia o un barattolo in vetro possono essere riutilizzati virtualmente all’infinito con nuove destinazioni d’uso.

Non solo estetica

La scelta di questo o l’altro materiale non si gioca solo sull’estetica, l’appeal o la formulazione del prodotto, ma anche sulla facilità di utilizzo. Un contenitore versatile, pratico e leggero, che consente un uso veloce e semplice del prodotto, sarà sicuramente preferito dai clienti. Le aziende che si occupano del confezionamento dei cosmetici possono efficacemente valutare tutti i fattori in gioco e suggerire i migliori compromessi tra qualità, costi e facilità uso ai propri clienti.