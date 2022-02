Tamponamento in autostrada A4, coda tra Ospitaletto e Brescia

(red.) Alcuni chilometri di coda nel tardo pomeriggio di questo venerdì tra i caselli di Ospitaletto e Brescia sulla Autostrada A4, nella corsia in direzione Venezia. La causa è stata un tamponamento che si è verificato intorno alle 18,30 nel territorio di Castegnato e che ha coinvolto diverse autovetture.

Lo scontro si è verificato non lontano dallo svincolo per la Brebemi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 oltre alla Polizia Stradale di Seriate. Vi sono stati alcuni feriti, ma per fortuna nessuno al momento sembra di grave entità.