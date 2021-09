Schianto sulla A4: un morto e traffico nel caos

(red.) Un gravissimo incidente stradale ha causato la morte di un uomo e diversi feriti per uno scontro tra autotreni che ha coinvolto anche un’auto, verificatosi poco dopo le 17 del pomeriggio di questo martedì sull’autostrada A4 tra i caselli di Desenzano e e Sirmione in direzione Verona.

Lo scontro, un tamponamento nella corsia di marcia riservata ai mezzi pesanti, ha provocato una lunghissima coda sull’autostrada da Brescia Est a Peschiera. Sul posto i soccorritori del 118, l’eliambulanza da Verona, i Vigili del Fuoco di Brescia e la Polizia Stradale di Verona Sud. Il casello di Desenzano è stato chiuso.

Un altro tamponamento, in direzione Milano, ha causato forti rallentamenti anche nella direzione opposta, tra i caselli di Peschiera e Brescia Est.

In serata il traffico è tornato scorrevole.