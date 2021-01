I Verdi. “Brebemi, con questi aumenti (+3,49%) meglio statalizzare”

(red.) “Per rientrare dai maxi costi di costruzione, oltre 2,4 miliardi, motivo dell’ennesimo aumento del pedaggio di Brebemi del 3,49%, ci vorrebbe una patrimoniale”, dicono i Verdi-Europa Verde Brescia dopo il settimo aumento consecutivo delle tariffe autostradali. “Gli sconti green per veicoli elettrici ed i bonus per i pendolari sono una foglia di fico e non uno strumento di rilancio post Covid”, aggiungono i Verdi. “I veicoli elettrici sono ancora purtroppo quasi inesistenti mentre il bonus pendolari è usato da meno del 5% dell’utenza”.

“Difficile trovare un precario, una partita Iva, un operaio o un impiegato che lavora a Milano essere disposto a pagare quasi un quarto della sua retribuzione giornaliera per la sola autostrada. L’unico vero strumento di rilancio di questa autostrada che ha un traffico inferiore a quello di una provinciale è quello di liberalizzare il percorso e cederla nelle mani dello Stato”, aggiungono i Verdi. “Così facendo almeno la ferita ambientale inferta al territorio, mille ettari di consumo di suolo agricolo, servirà forse a qualcosa”.

“Le prospettive future”, concludono i Verdi bresciani, “con il telelavoro e le teleconferenze sono quelle di una riduzione della mobilità in generale, pertanto se prima c’erano poche speranze per la ripresa del traffico della Brebemi ora queste sono del tutto improbabili. Dal 2017 ad oggi l’A35 ha aumentato i pedaggi del 26,3% con questi ritmi il nastro d’asfalto sarà sempre di più inutilizzato”.