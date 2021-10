Femminicidio di Castegnato: “Elena, uccisa dal rancore”

(red.) Pubblichiamo la lettera aperta di Piera Stretti del Centro antiviolenza Casa delle Donne CaD di Brescia, a commento del femminicidio avvenuto mercoledì sera a Castegnato.

Cara Elena, vorremmo poterti parlare, vorremmo tu potessi sentirci. Ci fa male il tuo mite sorriso attraversato da un’ombra. La rabbia e il rancore di cui si è nutrito chi ti ha uccisa, sottraendoti al tempo, alla socialità, alle tue passioni, all’amore di coloro che ti amavano e che continueranno ad amarti… ci dice quanto in Italia e sul nostro territorio sia tuttora attivo e mortifero il modello culturale per il quale un uomo può accampare il diritto di padronaggio su una donna, fino a toglierle la vita. Quanti uomini ancora sceglieranno di distruggere e di distruggersi, pur di non assumersi la responsabilità della propria rabbia e del proprio rancore? Norme, linee guida, reti inter istituzionali, centri antiviolenza, centri di aiuto per gli autori stanno ad indicare il consolidarsi della consapevolezza sulla drammaticità del fenomeno – strutturale e non emergenziale – della violenza maschile su donne e minori. Tante donne per fortuna sopravvivono alla violenza, la loro libertà riacquistata è il segno tangibile che si può fare, ma quanto lunga ha da essere la strada della trasformazione culturale, morale, politica, sociale, economica delle nostre collettività? Accelerare i tempi: lo dobbiamo a te, Elena, e a tutte a quelle vittime per le quali il tempo non c’è più!

Piera Stretti

Centro antiviolenza Casa delle Donne CaD