Per la festa del Carmine, cene sotto le stelle e mercatino del riciclo

Brescia. Si svolge sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 la Festa del Quartiere Carmine di Brescia organizzata dall’associazione Carminiamo.

Sabato 4 giugno inaugurazione dell’istallazione d’arte contemporanea presso XENO al civico 29 “Liberi Essere non apparire Di Barbara Tanghetti” via F. Borgondio 29, ore 17.00. dalle 19.00 aperitivi e cene sotto le stelle, con musica di sottofondo lungo le strade del quartiere in collaborazione con i locali aderenti all’associazione Carminiamo.

Domenica 5 giugno dalle 15.30 alle 22.00 in via delle Battaglie e Contrada del Carmine Mercatino del Riuso, del Riciclo e svuota Cantine. E’ importante diminuire il numero dei rifiuti, riutilizzare e riciclare oggetti e tutto quanto si ha in casa e non si utilizza. Una piccola iniziativa per la sopravvivenza del pianeta.

Per informazioni: ass.carminiamo@gmail.com tel 335204990.