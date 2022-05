Desenzano e Calvisano modelli di inclusività sociale

Desenzano del Garda. Prosegue a Viadana di Calvisano e Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, il tour dell’assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, organizzato per conoscere alcune realtà che operano nel mondo del sociale.

L’assessore di Regione Lombardia si è recata in visita istituzionale prima a Viadana di Calvisano e quindi a Desenzano del Garda. A Viadana di Calvisano incontro alla ‘Casa da Grande‘, struttura nata grazie all’associazione ‘Insieme per il dopo di noi’.

L’associazione, costituita da un gruppo di genitori di ragazzi con disabilità, si occupa di sostenere progetti di vita indipendente delle persone più fragili, lavorando in rete e favorendo forme di convivenza di tipo famigliare. “Ho avuto l’opportunità – ha dichiarato l’assessore – di conoscere una bella realtà che opera con passione, dedizione e professionalità, per accompagnare la persona con disabilità quando viene meno il sostegno familiare, nella prospettiva del ‘dopo di noi’”.

Locatelli ha sottolineato che si tratta di una tematica che si inserisce nel quadro complessivo delle politiche a favore dei disabili che Regione Lombardia in questi anni ha costruito nell’ottica dell’inclusione sociale. Grazie ad associazioni come questa è possibile, infatti, avviare sul territorio percorsi di autonomia, di sostegno alla residenzialità, di pronto intervento o sollievo. Tutte azioni che risultano essere fondamentali per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

“Regione Lombardia – ha affermato l’assessore – non farà mai mancare il suo sostegno a realtà di questo rilievo. Ai volontari e agli operatori che quotidianamente prestano il loro servizio va il mio personale ringraziamento e quello dell’istituzione regionale”.

L’assessore, poi, ha partecipato a Desenzano del Garda all’evento ‘Da una esperienza di vita… vedrai!’, nel corso del quale Lions e UICI hanno presentato ‘LETIsmart‘. Si tratta di un progetto innovativo che contribuisce a garantire una piena accessibilità e a migliorare la vita delle persone con disabilità visive. “Garantire una piena inclusione – ha commentato l’assessore – è la vera sfida del futuro e solo grazie alla collaborazione tra istituzioni e associazioni sarà possibile vincerla”.