Associazioni in festa nel quartiere Don Bosco, al Flaminia e nel Parco Albertini

Brescia. Da un incontro fra il Consiglio di quartiere Don Bosco, il Punto Comunità Don Bosco e il Centro Commerciale Nuovo Flaminia è nata l’idea di organizzare in sinergia la “Festa delle Associazioni” che vedrà numerosi eventi nel periodo dal 7 maggio fino al 15 maggio sia all’interno del Centro Commerciale Nuovo Flaminia che all’esterno negli spazi del Parco Alberini. Nell’arco dei 9 giorni in cui si sviluppa il progetto nelle giornate di sabato e domenica sono previste varie attività che coinvolgeranno sia pubblico adulto che bambini. Le associazioni (tutte con sede nel quartiere Don Bosco) che hanno aderito sono 18.

Si inaugura sabato 7 maggio alle 10 con Patrizia Fratus con “Virginia per tutte” (unico evento al di fuori dell’associazionismo del quartiere) che aprirà la settimana unitamente al gruppo Gassoso e alla Biblioteca del Parco Gallo e chiuderanno la manifestazione le Associazioni Mario Bettinzoli Calcio, Adl a Zavidovici, Giokcalima e Scuola Crispi.

Oltre a queste associazioni saranno presenti e attive Perlar, Società San Vincenzo; Casa Aperta; gruppi di volontariato Oratorio Salesiano; gruppi di volontariato Oratorio Santa Maria in Silva; CSV Brescia; Emergency; Punto Comunità Don Bosco; Mamme e Papà separati; Associazione Amici di Bottonaga, Gruppo Scout Agesci Brescia 14.

Durante tutto il periodo della manifestazione le associazioni che lo hanno richiesto hanno inoltre a disposizione postazioni personalizzate all’interno della galleria del Centro Commerciale per consentire loro di farsi conoscere sul territorio.

Il progetto è particolarmente nutrito, coinvolge realtà che trattano diverse tematiche e che hanno con grande entusiasmo accolto l’invito per organizzare insieme una manifestazione che ha lo scopo principale di coinvolgere e divertire ma anche di far riflettere su alcune tematiche, di far conoscere l’associazionismo presente in quartiere e anche di trovare, magari, dei nuovi volontari.