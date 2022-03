Claudia Valentini presidente dei dentisti: eletto il vertice bresciano dell’Andi

(red.) Si sono svolte il 22 marzo scorso le elezioni per il rinnovo delle cariche della sezione bresciana dell’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), principale associazione e sindacato di categoria odontoiatrica in Italia che, con 27.000 soci certificati rappresenta il sindacato medico con il maggior numero di iscritti sul territorio nazionale.

Alla presidenza per i prossimi 4 anni è stata eletta la dott.ssa Claudia Valentini, vicepresidente uscente; completano il nuovo esecutivo la dott.ssa Angelica Zenato, eletta vicepresidente, il dott. Marco Santina nel ruolo di segretario sindacale, i dott. Federico Marsili e Gianmario Fusardi che rispettivamente proseguiranno nel ruolo di segretario culturale e tesoriere, il dott. Nicola Rossini come segretario.

“Il compito dei neoeletti non potrà che svolgersi con lo stesso spirito che da sempre anima l’associazione”, informa una nota, “ovvero quello di supportare i soci promuovendo iniziative di aggiornamento culturale, sindacale ed anche solidaristico in favore di associazioni ed enti impegnati sul territorio nella cura e nella ricerca scientifica di varie patologie. Tutto ciò con l’orgoglio di rappresentare a livello nazionale la quarta provincia in Italia per numero di iscritti”.