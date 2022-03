Artigiani bresciani in festa per la celebrazione di San Giuseppe

(red.) Messa e visita d’arte in occasione del santo patrono degli artigiani. Dopo due anni di stop, Anap, l’Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale è tornata ad incontrarsi in occasione della solenne ricorrenza di San Giuseppe.

Il programma della giornata di questo sabato 19 marzo, ha previsto alle ore 9,30 la S. Messa nella Chiesa di S. Giuseppe nell’omonimo vicolo della città celebrata dal vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada nella chiesa da sempre cara agli artigiani per la presenza del dipinto dedicato a S. Giuseppe e già dalla fine del 1600 scelta dai falegnami affinché divenisse luogo privilegiato di devozione che tutti gli artigiani continuano a mantenere, con immutato fervore, da secoli.

Dopo la messa è seguito piccolo coffee break e la visita guidata alla chiesa di S. Giuseppe e ai suoi chiostri con la presentazione del restauro digitale degli affreschi. A conclusione della visita il pranzo conviviale presso il Chiostro di S. Giovanni con i saluti ai presenti del presidente Anap Brescia Remo Caldera e del presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti.