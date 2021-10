Coldiretti Brescia: Prandini lascia a Giacomelli

(red.) Cambio della guardia ai vertici della Coldiretti bresciana con Valter Giacomelli eletto per acclamazione dall’assemblea nuovo presidente in sostituzione di Ettore Prandini che, in quanto presidente nazionale, ha deciso di concentrarsi su questo ruolo.

Giacomelli, che guida due cooperative agricole come Gardalatte di Lonato e Cobreca di Brescia, ha promesso di lavorare per la continuità, dicendosi “onorato di assumere la presidenza di una federazione che ha segnato profondamente la mia vita e la mia carriera”.