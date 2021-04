Confartigianato Brescia, Giuseppe Amici vicesegretario generale

(red.) Giuseppe Amici è stato nominato vicesegretario generale (facente funzioni di segretario) di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale. Amici ha assunto l’incarico di Carlo Piccinato che, a sua volta, è andato a ricoprire il ruolo di segretario di Confartigianato Lombardia. Laureato in Economia e gestione delle imprese, bresciano classe 1981, a seguito dell’esperienza bancaria è collaboratore con l’organizzazione di via Orzinuovi dal 2007. Si è specializzato nello sviluppo, promozione, rappresentanza e cura dei rapporti con micro e piccole imprese dei rispettivi direttivi di mestiere; da inizio 2021 vicesegretario, assistendo, anche per mezzo dei funzionari dell’organizzazione, gli organismi territoriali e di categoria e attuando le disposizioni adottate dalla presidenza e dei compiti deliberati dagli organi sociali.

«Valorizzata una capace risorsa interna, per spirito di coesione, trasparenza e coinvolgimento con l’intera struttura provinciale. Insieme a tutta la giunta mi congratulo per il nuovo incarico, confidando possa ulteriormente crescere nel percorso all’interno del sistema di Confartigianato», ha commentato il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti.

«Si tratta di un incarico sicuramente prestigioso, entusiasmante, ma anche arduo», ha commentato Giuseppe Amici, «soprattutto in questo periodo. Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale è la più rappresentativa organizzazione delle Mpi e dell’artigianato nella nostra provincia. Siamo un forte attore sociale, proattivo nelle relazioni con tutte le istituzioni e continueremo ad esserlo, partecipando a tutte le attività a sostegno della crescita competitiva delle comunità, sempre con spirito di servizio e a sostegno dell’impresa e del lavoro autonomo».