Brescia Buona, la scommessa è diventata associazione

(red.) Brescia Buona è cresciuta. A poco più di un anno dalla sua nascita, la rete delle 9 cooperative del gusto e dell’accoglienza è diventata un’associazione.

All’inizio era una scommessa: mettere insieme 9 cooperative sociali del territorio, ciascuna con la propria identità, per raccontare con una sola voce un’esperienza comune. L’obiettivo era condividere una storia collettiva basata su scelte imprenditoriali virtuose capaci di unire qualità dei servizi e attenzione alle persone e ai luoghi, valore sociale delle attività e qualità dell’offerta, e dare risalto ad ogni singola esperienza.

Il percorso è stato complesso poiché condizionato dall’inattesa quanto straordinaria situazione pandemica. Ciò nonostante, diverse sono le iniziative che Brescia Buona ha realizzato in questi mesi contando sulla collaborazione di Cieli Vibranti: dall’esordio sui social nel pieno del lockdown, agli eventi artistici nell’ambito del Festival estivo, fino alla Campagna di Natale, con le collaborazioni nate grazie ai progetti Brescia Bella – Itinerari a sei corde e Storie di Natale e con la condivisione di obiettivi solidali tramite la vendita dei biscotti ideati per l’occasione.

Oggi Brescia Buona compie un ulteriore importante passo in avanti. La costituzione dell’associazione rappresenta non solo un significativo momento di crescita, ma soprattutto il riconoscimento del valore della rete: in un contesto di grave crisi, è stato un atto di coraggio che ha anche saputo aggiungere linfa e intraprendenza alle singole cooperative “attori resilienti e coraggiosi del territorio in cui vivono” come le definisce Angelo Tosana, coordinatore di Brescia Buona.

“Dopo un solo anno, costituendosi come associazione, Brescia Buona diventa maggiorenne”, sottolinea Felice Scalvini, presidente della Fondazione Asm e dell’associazione Brescia Buona. “Sono certo che questa trasformazione consoliderà il cammino intrapreso e aprirà prospettive anche inaspettate, grazie alla convinzione e all’entusiasmo di tutti i partecipanti”.