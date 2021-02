Us Acli, “Rilanciare uno sport di base sempre più inclusivo”

(red.) Sabato 30 gennaio 2021 si è tenuto l’VIII congresso di Us Acli provinciali di Brescia Aps con il titolo “Us Acli: associazioni in rete. Con lo sport protagonista dei cambiamenti”, che ha visto i 20 delegati in rappresentanze dei 1254 soci delle 16 società affiliate eleggere il nuovo presidente e il nuovo consiglio provinciale che resteranno in carica per il prossimo quadriennio.

“Nel dibattito congressuale (che si è tenuto attraverso la piattaforma Zoom) che ha visto anche la partecipazione del vicepresidente nazionale Us Acli Luca Serangeli, del presidente regionale lombardo Marco D’Onofrio e del presidente delle Acli bresciane Pierangelo Milesi”, informa una nota dell’associazione, “è emerso come la pandemia abbia pesantemente messo in crisi il mondo dello sport di base, ma nello stesso tempo è stata l’occasione per rilanciare con forza l’impegno, la passione, la competenza delle società affiliate che abbracciano diverse discipline sportive: dal podismo al ciclismo, dalla danza alle arti marziali, dagli scacchi alla vela, dalla ginnastica all’escursionismo”.

“La promozione di uno sport che sia inclusivo e non esclusivo, attento al sociale, capace di solidarietà e di responsabilità verso sé stessi, verso gli altri, verso l’ambiente continua ad essere il cuore della proposta sportiva dell’Unione Sportiva Acli”, si legge nel comunicato.

“Tra le sfide che il nuovo consiglio provinciale dovrà affrontare vi sono la riforma dello Sport e la riforma del Terzo Settore che interessano direttamente l’associazione; la costante formazione di dirigenti, istruttori, allenatori per affrontare le sfide della società del post Covid, nella quale anche lo sport dovrà ripensarsi e rilanciarsi.

Come presidente è stato confermato Emilio Loda.

Questa la composizione del consiglio provinciale:

• Almici Daniele – Alfieri del Garda Chiess Accademy

• Beccalossi Pierpaolo – Gruppo sportivo Urago Mella

• Belli Sandra – Comitato provinciale

• Chinotti Francesca – Comitato provinciale

• Entrada Riccardo – US Acli San Polo

• Giuliani Renato – US Aclinsieme

• Scalmati Renzo – Eunka

• Spiller Gianmauro – Comitato provinciale