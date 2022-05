Franco Pedrina, da giovedì 5 maggio al Museo Diocesano

Brescia. Verrà inaugurata giovedì 5 maggio alle ore 11,30 negli spazi del Museo Diocesano in via Gasparo da Salò un’esposizione dedicata al pittore padovano Franco Pedrina (1934-2017).

La mostra propone una selezione di nove dipinti, messi a disposizione da Mons. Osvaldo Mingotti e destinati, insieme ad altre opere, alla vendita con la finalità di portare aiuto ai sacerdoti della diocesi di Brescia, che siano anziani o ammalati, bisognosi di assistenza e privi dei necessari mezzi economici.

Mons. Mingotti – nato a Castrezzato nel 1931, vicario cooperatore a Travagliato (1954-1960), amministratore del Seminario (1961-1985), parroco a SS. Nazaro e Celso in città (1985-2006), presidente dell’Istituto “Giuseppe De Luca” per la storia del prete – svolge da anni un’opera di assistenza e di conforto rivolta ai confratelli anziani e ammalati. Per questa ragione ha donato alla Congrega della Carità Apostolica i dipinti in mostra che possono essere acquistati da chi voglia sostenere l’iniziativa. Il ricavato della vendita e le donazioni raccolte saranno utilizzati dalla Congrega, su segnalazione del Vescovo di Brescia, per le necessità dei sacerdoti.

Franco Pedrina. Franco PEDRINA (1934-2017) è nato a Grantortino in provincia di Padova, nel 1953 si è traferito a Venezia per frequentare a Ca’ Foscari la facoltà di architettura. Negli anni ‘60 ha vissuto e lavorato a Roma dove conobbe e frequentò, tra gli altri, Tonino Guerra e Federico Fellini; ormai pittore affermato negli anni ’70 si è trasferito a Milano. La sua prima personale si tenne a Brescia nel 1964, seguita da molte altre mostre individuali e collettive nelle principali sedi espositive.