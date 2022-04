Tullio Ferro espone in Aab, sabato 7 l’inaugurazione

Brescia. Viene inaugurata sabato 7 maggio 2022 alle ore 18 nella sede di Aab in vicolo Delle Stelle 4 a Brescia la mostra di Tullio Ferro (Tuferro) dal titolo “Realtà visionaria” che resterà aperta fino a mercoledì 18 maggio 2022 con orario 16-19.30 (chiuso il lunedì).

Tullio Ferro nasce nel 1929 a Loreo, in provincia di Rovigo, sul Delta del fiume Po. Negli anni ’50 del Novecento inizia la sua carriera artistica come poeta e pittore. Nel 1958 pubblica la sua prima raccolta di poesie “Acqua Nera” e vince il Premio Torino. Da allora è un susseguirsi di premi e riconoscimenti. Dagli anni ’70 è membro dell’Accademia Marconi, dell’Accademia Tiberina e dell’Accademia Campanella di Roma.

Poeta, narratore, saggista, giornalista (è iscritto all’Ordine dal 1967), sceneggiatore, documentarista, cronista televisivo, vive sul Lago di Garda dal 1960. Ideatore del Premio Letterario Catullo a Sirmione nel 1980.

Artista poliedrico è pittore e scultore fin da giovanissimo. Ha tenuto numerose mostre in Italia e all’estero e le sue opere sono in molte collezioni in tutto il mondo.