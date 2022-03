Bunkervik, una performance e una raccolta fondi per l’Ucraina

(red.) “In questi giorni terribili per la popolazione ucraina bombardata e assediata, la proposta che giunge dal gruppo di artisti Cultura In-Attesa ci sembra un gesto di grandissimo valore”, si legge in una nota diffusa da Bunkervik, che “accoglie e promuove questa proposta con convinzione, invitando tutti gli artisti e le artiste a prenderne parte, in quanto iniziativa che si inscrive perfettamente nella vocazione sulla quale è nato il nostro ‘Rifugio delle Idee’: un luogo di pace, di scambio e d’incontro delle molteplici diversità proprio laddove gli echi della guerra avevano sinistramente costretto alla sofferenza e al dolore”.

Lo spazio espositivo Bunkervik è stato inaugurato nel giugno del 2016 in un rifugio antiaereo edificato negli anni ’40 in via Odorici 6/b a Brescia.

“Un ‘No alla guerra’ forte, una richiesta, alle artiste e agli artisti che parteciperanno, di mettere in gioco la loro arte – e l’immensa forza trasformativa che in essa è contenuta – per indicare che sussistono altre strade per la risoluzione dei conflitti, non distruttive e rispettose della libertà e della dignità di ogni uomo e ogni donna.

La performance, che si terrà domenica 20 marzo 2022 a partire dalle ore 15.00, si propone di raccogliere un contributo concreto di solidarietà per le donne, gli anziani e i bambini che stanno fuggendo dall’Ucraina, attraverso una raccolta di fondi da destinare alla Caritas Diocesana di Brescia – Emergenza Ucraina. A questo link.

All’esterno dello spazio Bunkervik sarà possibile lasciare un’offerta, contestualmente verrà aperta un’asta benefica pubblica con opere messe a disposizione dagli artisti e dalle artiste, sulla pagina Instagram @myprecious.bs, i cui proventi andranno tutti, integralmente, alla Caritas Diocesana di Brescia – Emergenza Ucraina. Per aderire alla mostra-performance è necessario inviare una mail a myprecious.bunkervik@gmail.com entro lunedì 14 marzo 2022. Chi vuole donare un’opera all’asta deve inviare una fotografia con titolo, tecnica, misure e base d’asta a myprecious.bunkervik@gmail.com

