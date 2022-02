I “Dreamers of Brixia” protagonisti della mostra “Origini”

(red.) Lo spazio espositivo C-Entro di via Moretto 2/B organizza, con il patrocinio del Comune di Brescia, la mostra “Origini”, a cura di Dino Santina e Roberto Bianchi.

Saranno protagonisti i “Dreamers of Brixia”, artisti bresciani che si sono fatti conoscere anche a livello internazionale e le cui opere sono state apprezzate anche da collezionisti privati.

L’esposizione sarà aperta da sabato 5 marzo a domenica 3 aprile, mentre il vernissage sarà sabato 5 marzo 18. Gli orari della mostra saranno da martedì alla domenica, dalle 16 alle 19.30 (lunedì chiuso).

La mostra torna a breve distanza dalla Collettiva di Palazzo Facchi. Ai “Dreamers of Brixia”, rappresentati dall’artista manager bresciano Massimiliano Lanzani, si aggiungono rappresentanti di spicco della brescianità nel mondo, quali Giovanni Lamberti (Le Rond) e la designer e produttrice di gioielli Beatrice Marini.

L’evento è Patrocinato del Comune di Brescia, dall’assessorato alle Politiche giovanili ed alle politiche sociali, guidato da Roberta Morelli.

Una delle novità delle nuove produzioni degli artisti, sarà la versione Nft (non fungible token) delle proprie opere, ovvero il certificato digitale dell’opera che fa, di questi artisti, dei pionieri di una strada che sarà il futuro della storia dell’arte, in particolare si segnala il primo Nft di Mark Sugar “The special cow” e soprattutto il primo Nft al mondo della “Vittoria Alata”, sulla blockchain Ethereum.

La mostra, a cura di Dino Santina, direttore dell’Associazione Artisti Bresciani e del proprietario della location “C.Entro” di Via Moretto 2 a Brescia, Roberto Bianchi, accompagnerà il visitatore attraverso il tempo, partendo dalle origini: il visitatore si troverà immediatamente immerso nell’inizio di tutto.

Una mostra che, anche nei propri interpreti, che per età vanno dai venti ai settanta anni, rappresenta, attraverso le proprie opere straordinarie, tutta la vita dell’uomo. Un uomo che non si abbatte mai davanti alle difficoltà e che tende verso l’immortalità della specie, come detta la natura, grazie a tutte le proprie esperienze; un’umanità che vuole e può tramandare il proprio messaggio di speranza e di resilienza ai posteri che, se saranno saggi, ne faranno tesoro per migliorare il mondo per sé stessi e per i propri figli.

La mostra, valorizzata dall’attenzione degli artisti per l’utilizzo di elementi bio-sostenibili e spesso riciclati, vicini ai valori dell’anti-inquinamento e strettamente legati della terra, è un’opportunità per la gioventù bresciana che potrà conoscere dal vivo opere d’arte destinate in pochi giorni a finire in collezioni privati e musei molto lontani da Brescia, per cui, ai più, poco accessibili, dopo questi 30 giorni di presentazione al pubblico locale.

Nello stesso giorno della presentazione, sarà esposta al pubblico la “Rondinella d’Oro”.