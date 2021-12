Sanremo, tra i big c’è anche il rapper bresciano Blanco

(red.) Amadeus ha inserito anche il giovanissimo rap-punker Blanco, originario di Calvagese della Riviera, tra i 22 Big della prossima edizione del festival di Sanremo, che prende il via martedì 1 febbraio 2022 per concludersi sabato 5. E’ stata una sorpresa per molti, anche perché pochi conoscevano il gardesano Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, classe 2003 (è nato il 10 febbraio) che farà addirittura coppia con Mahmood, il vincitore dell’edizione 2019 del festival.

Sul palco dell’Ariston torna Elisa, vincitrice nel 2001, torna pure Emma, vincitrice nel 2012, idem per Fabrizio Moro, che trionfò nel 2018, ma soprattutto si ripresentano grandi big della canzone italiana del passato come Iva Zanicchi che ha trionfato addirittura tre volte (1967, 1969, 1974), Gianni Morandi e Massimo Ranieri che dopo molte partecipazioni e qualche vittoria già nel carniere hanno voluto coraggiosamente accettare questa sfida.

Ecco l’elenco completo: Achille Lauro, Aka 7even, Ana Mena, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu, Irama, Iva Zanicchi, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi, Sangiovanni.