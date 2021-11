Francesco Vezzoli, dialogo tra arte classica e contemporanea

(red.) Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con la Fondazione Maxxi di Roma e il King’s College di Londra, istituzioni partner del progetto, presenta un appuntamento legato alla mostra Palcoscenici Archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli, inedito progetto espositivo site-specific sino al 9 gennaio 2022 al Parco Archeologico e al Museo di Santa Giulia di Brescia.

Giovedì 4 novembre alle 18,30 il King’s College di Londra ospiterà l’incontro Classical/Contemporary: In Conversation with Francesco Vezzoli sulle tematiche del dialogo tra arte classica e contemporanea e del coinvolgimento di un pubblico più ampio a cui parteciperanno Francesco Vezzoli, Patch Crowley, associate curator Arte Europea del Cantor Center alla Stanford University, Verity Platt, docente di Arte Classica alla Cornell University, Letizia Ragaglia, direttrice del Kunstmuseum Liechtenstein a Vaduz, Salvatore Settis, professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, e Michael Squire, docente di Classical Art e coordinatore del progetto Modern Classicism al King’s College di Londra. L’incontro fa parte dell’iniziativa Modern Classicism del King’s ed è sostenuta dal Jamie Rumble Memorial Fund.

L’appuntamento è gratuito e online; i partecipanti possono prenotare a questo link per ricevere le indicazioni di accesso: http://tinyurl.com/vezzolipanel.

Il progetto Palcoscenici Archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli ha partecipato e vinto il bando dell’Italian Council (7. edizione, 2019), programma di promozione di arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, grazie al quale l’opera Nike Metafisica (2019) di Francesco Vezzoli entrerà a far parte delle collezioni del Comune di Brescia gestite da Fondazione Brescia Musei. Palcoscenici Archeologici è stato premiato per la grande qualità ideativa e per la capacità di far risuonare l’arte contemporanea con l’archeologia e l’arte antica, in maniera coerente e armoniosa.