“The dreamers of Brixia”, esibizione collettiva a Palazzo Facchi

(red.) Un’esibizione collettiva di cinque artisti bresciani, emergenti ed affermati, con un’età che varia dai 21 ai 39 anni, che esprimono le proprie competenze artistiche attraverso dipinti e sculture, interpretando temi come il sogno, la coscienza e l’interiorità attraverso un’arte concettuale ed astratta. La location è Palazzo Facchi, Palazzo Facchi è un’elegante dimora storica situata nel centro di Brescia.

Costruita dal Lanza nel XVIII secolo, è un ambiente esclusivo che conserva tutt’ora la bellezza e il fascino storico del 700 e dell’800, con i suoi saloni affrescati e i bellissimi arredi originali disegnati appositamente dal famoso Architetto bresciano Antonio Tagliaferri.

I concetti espressi e i materiali impiegati dai cinque artisti sono fortemente legati al territorio e alle sue dinamiche in continua mutazione e in totale sinergia con la bio-sostenibilità ambientale.

Il termine “dreamers”, cioè sognatori, ha riferimenti anche di natura professionale, in quanto, vi è all’interno il chiaro messaggio di credere profondamente nel proprio percorso artistico. A qualsiasi costo.

Proprio perché solo con la costanza, la perseveranza e le competenze; un’ambizione come un sogno può diventare una realtà tangibile.

Il concetto che “solo se si è disposti a dare tutto, e sempre pronti a perdere qualcosa” non per sopravvivere, ma per vivere e convivere all’interno del difficile mondo del mercato dell’arte contemporanea, vuole essere una voce che sprona tutti gli artisti emergenti.

L’essere un artista contemporaneo, per quanto possa essere costoso, impegnativo in senso psicologico e a volte estremamente complesso, con l’impegno e le ispirazioni sane può essere davvero una professione. sostenibile.

Mostra “The dreamers of Brixia”

Il sogno attraverso l’arte concettuale e astratta.

LUOGO: Palazzo Facchi. Brescia

DATA: Dal 7 Ottobre al 10 Ottobre 2021. Vernissage alle ore Giovedi 7 Ottobre 18.30

Orari mostra: Giovedi 7 dalle 18.00 alle 23.00, Venerdi 8, Sabato 9 e Domenica 10 dalle 16.00 alle 21.00.

ARTISTI

Arual (Valentina Laura Cucchi) è nata a Brescia nel 1999. Ha frequentato il liceo artistico ed attualmente studia in Accademia di Belle Arti, indirizzo pittura. Inizialmente l’approccio all’arte è sfociato in una visione astratta geometrica, per poi portarsi sul piano tridimensionale, andando a realizzare sculture formate da intrecci di forme.

INSTAGRAM: @Arual

Mark Sugar (Marco Zucchero) nasce nel 1982 sul lago di Como, ma bresciano d’adozione dal 1993 è un creativo e scultore di professione dal 2017. Frequenta studi di grafica pubblicitaria che lo portano poi ad approfondire la fotografia e storia dell’arte. Dal 2012 è un 3D maker che rimane affascinato da tutto il mondo che gira attorno alla tecnologia FDM (Fused deposition modeling). Utilizza vari tipi di polimeri plastici, materiali biosostenibili ma anche supporti di riciclo come ferro, legno, vetri, specchi e ogni tipo di materiale che gli suggerisce un pensiero artistico. E’ un artista pop-concettuale legato alla natura e al sentimento. Dopo un primo periodo di lavoro-studio in Germania e Danimarca, le esposizioni e le varie collaborazioni lo portano prima a New York poi a Londra, Lugano, Barcellona, Valencia e Milano. Le sue creazioni sono apprezzate da molti collezionisti di tutto il mondo, prevalentemente negli Stati Uniti, in Belgio, Francia e Olanda.

INSTAGRAM: @mark_sugar_3d_art Web site: marksugar3d.com

Gabriele Poli è nato a Brescia, dove vive, da 22 anni. Frequenta il liceo artistico e attualmente studia pittura in Accademia di Belle Arti a Brescia. Influenzato inizialmente dal futurismo si è legato all’astrattismo, per poi, di recente, avviare un percorso di ricerca nell’ambito ontologico. Ritiene fondamentale affiancare alle sue opere tali studi, che sono necessari per rendere adeguate e complete le sue creazioni.

INSTAGRAM: @gabry.art.poli

Dan Marino (Marino Piotti) classe 1982 è originario della Valtrompia. Fin da ragazzino vive un rapporto viscerale con gli elementi della propria terra. Dal 2019 realizza manufatti con elementi naturali come il legno e il ferro, dando una nuova vita ad essi, e mantenendo costantemente il forte legame con le sue origini. Il suo obiettivo è creare una connessione imprescindibile tra uomo e natura. La sua mission è la rigenerazione della materia.

INSTAGRAM: @dan___marino

Alberto Acerbi nasce nel 1991 a Brescia, pittore di professione dal 2018, dopo la conclusione del percorso accademico in restauro e decorazione artistica, decide di sviluppare una ricerca pittorica basata sulla linea, il colore e la forma. Per lui l’espressione artistica è inizialmente un evento di intimità e diventa solo in un secondo tempo una forma comunicativa collettiva: esigenza profonda che inizia con la crescita di un’immagine in un mondo personale. E’ apprezzato non solo a livello locale grazie ai vari dipinti su commissione, ma soddisfa anche molti collezionisti in tutta Europa, soprattutto in Olanda, Francia e Germania.

INSTAGRAM: @albertoacerbi.art Web site: albertoacerbi.it