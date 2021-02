“Sgabelli d’artista”, mostra collettiva a Bagnolo Mella

(red.) Collezione d’arte contemporanea di Bagnolo Mella propone una mostra inedita alla quale prendono parte ben 43 differenti artisti, allestita negli spazi del Palazzo Bertazzoli in paese.

L’iniziativa, visitabile dal mercoledì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, dal titolo Sgabelli d’artista è curata da Serena Filippini e inaugura sabato 13 febbraio alle 17.00 e sarà anche l’occasione per presentare al pubblico le ultime opere donate alla collezione.

L’idea di realizzare una mostra dedicata a degli sgabelli d’artista risale a qualche anno fa ed è da attribuire ai due fondatori di CoArtCo, Giambattista Bonazzoli, il quale ha iniziato a guardare allo sgabello come ad un oggetto autonomo rispetto alla sua funzione, un’idea, un’immagine slegata dall’ambiente esterno e dal contesto in cui solitamente viene inserita, una realtà viva in quanto esistente e presente nello spazio, e Giampietro Cacciamali che in questi ultimi anni si è dedicato, insieme a Bonazzoli, alla scelta degli artisti e al loro coinvolgimento e ha fatto in modo che questa mostra acquisisse finalmente concretezza.

Ne è conseguito il coinvolgimento di 43 artisti che negli anni hanno avuto modo di conoscere la collezione e di esserne strettamente legati grazie alla presenza di alcune delle loro opere al suo interno; di fronte a loro è stata posta una sfida, quella di rendere un semplice sgabello cilindrico costituito da cartone ondulato, uno “sgabello d’artista”, fare di un oggetto un oggetto d’arte, nel quale l’artista possa riconoscere coerentemente se stesso e il suo lavoro, e dove la funzione dell’oggetto ceda il passo al messaggio da trasmettere mediante il fare artistico.



Scheda tecnica

TITOLO: Sgabelli d’artista

A CURA DI: Serena Filippini

DATA E LUOGO: dal 13 al 26 febbraio 2021, Palazzo Bertazzoli, Bagnolo Mella (BS)

Inaugurazione sabato 13 febbraio alle 17.00.

ORARI DI APERTURA: dal mercoledì al venerdì 16.00-19.00

MOSTRA PROMOSSA DA: CoArtCo e Comune di Bagnolo Mella, Assessorato alla cultura

CONTATTI: info@coartco.it

ARTISTI: Pierangelo Arbosti, Enzo Archetti, Giorgio Bertelli, Giambattista Bonazzoli, Beppe Bonetti, Giuseppe Bravi, Viviana Buttarelli, Giampietro Cacciamali, Mara Cantoni, Pierluigi Cattaneo, Laura Giulia Consonni, Barbara Crimella, Franco Dagani, Serena Della Bona, Giovanni Faini, Michele Fiocco, Roberto Formigoni, Alessandro Fusari, Antonella Gandini, Armida Gandini, Marcello Gobbi, Cecilia Guastaroba, Nataša Korošec, Marco Manzella, Claudia Marchi, Caterina Matricardi, Franco Migliaccio, Albano Morandi, Giuliana Natali, Luciano Pea, Paolo Petrò, Riccardo Pezzoli, Franco Rinaldi, Camilla Rossi, Paola Sabatti Bassini, Enrico Schinetti, Alessandro Sgrò, Rita Siragusa, Pieraldo Tellaroli, Rinaldo Turati, Pietro Vallone, Gianluca Vanoglio, Laura Zani