Anche la famiglia reale saudita sceglie il talento di Giò Bressana

(red.) DreamLux®, orgoglio italiano dell’innovazione nel settore tessile, presenta l’ultimo capolavoro dell’Interior Artist Giò Bressana: il dipinto su fibra ottica dei pannelli in DreamLux® che andranno a decorare la sala cinema privata nella nuova villa della famiglia reale saudita a Riyad. Si tratta di 16 pezzi che fanno parte di una rivestitura che ne comprende globalmente 64, tutti in tessuto a led DreamLux®.

Ogni pannello lavorato da Bressana ha misure differenti, fino a raggiungere nel corpo centrale una dimensione di 14 metri per 4 di altezza ed è stato realizzato lavorando la fibra ottica a mano. Un lavoro di grande accuratezza e precisione che non ammette errori, cancellazioni, ripensamenti.

Per capire quanto è prezioso il tessuto DreamLux®, basta considerare che in 3 metri ci sono 180 km di fibra ottica. La fibra viene cablata a mano e per dare un’idea del lavoro, 1 metro quadrato richiede una giornata di lavorazione con strumenti di precisione. Per il resto i materiali sono i più pregiati: secondo il prodotto, seta, lino, cachemire, lana.

L’opera di Bressana per la Famiglia Reale Saudita è stata acclamata dal committente e la consegna del manufatto avverrà nei prossimi giorni.

Lo annuncia il titolare del brand DreamLux®, Tommaso Galbersanini, 37 anni, seconda generazione della famiglia di imprenditori tessili, che nel 2010 ha lanciato il nuovo materiale.

DreamLux® è l’unico tessuto al mondo in grado di illuminarsi. Gli ingredienti di questa invenzione sono l’esperienza tessile di un artigianato di alta qualità, unito alla sperimentazione con nuove tecnologie.

Dall’incontro con Giò Bressana, nel 2018, è nata una straordinaria collaborazione che sta conquistando il top del mercato internazionale.

L’obiettivo di DreamLux® è quello di emozionare, offrendo un’intensa atmosfera e una nuova visione della luce nello spazio; altro obiettivo è quello di donare al cliente la possibilità di personalizzare i prodotti con infinite combinazioni di giochi luminosi e variazioni cromatiche.

L’incontro con l’interior artist bresciano non poteva che rivelarsi ‘magico’: Giò nei suoi sontuosi affreschi punta tutto sulla luce, ispirato dall’emozione come dalla sapiente cultura nell’uso delle tecniche e nella creazione dei motivi decorativi che attingono al Rinascimento, come al Gotico e al Neoclassico.

“Per questo progetto DreamLux® – spiega Bressana – avevamo ricevuto dal cliente un’ immagine del palazzo reale, uno screenshot che dava una indicazione generale. DreamLux® ha realizzato lo schema dei pannelli in Cad e mi ha inviato il file. Come sempre ho interpretato secondo la mia ispirazione l’input del cliente utilizzando molto oro. Far emergere ombre e sfumature lavorando la fibra ottica non è stato facile. Il pannello era molto grande, abbiamo dovuto attrezzare un capannone. E’ stato necessario un impegno di due settimane. Ho operato a mano e con strumenti di pittura”.

“Bressana per noi è una sicurezza – commenta Galbersanini -. Giò ha centrato in pieno le aspettative. La sua grande abilità tecnica e il suo valore di artista anche questa volta hanno subito conquistato il committente. Insieme abbiamo già realizzato progetti per il Palazzo Reale Omanita e i reali del Quatar. Certe cose le può fare solo lui. E ci auguriamo di poter avere ancora il suo contributo per continuare a offrire tessuti unici, esclusivi, emozionanti”.