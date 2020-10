Gli “Attori silenziosi” di Marco La Rosa a Palazzo Bertazzoli

(red.) La prima mostra del 2020 che il nuovo direttivo di CoArtCo – Collezione d’arte contemporanea propone è una personale dedicata ai lavori dell’artista bresciano Marco La Rosa dal titolo Attori silenziosi a cura di Serena Filippini in collaborazione con la galleria AplusB gallery di Brescia.

La mostra, che inaugura domenica 25 ottobre 2020 alle ore 17.30 al Palazzo Bertazzoli di Bagnolo Mella (Brescia), e che sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 16.00 alle 19.00, racchiude alcune delle opere realizzate da La Rosa negli ultimi anni, tutte incentrate su temi strettamente legati all’uomo, alla sua esistenza in quanto individuo e nello stesso tempo come parte di un insieme, caratterizzato da una cultura e da un retroterra filosofico che lo accomuna agli altri uomini e che lo fa sentire vivo e presente a se stesso.

Attingendo spesso da episodi biblici, racconti mitici e teorie filosofiche, La Rosa costruisce un percorso, per certi versi un viaggio vero e proprio, che conduce il visitatore tra opere (principalmente installazioni) formalmente minimali, ma concettualmente di forte intensità, con la straordinaria capacità di inserirsi nello spazio in cui vengono collocate con grande versatilità, permettendo così di dar vita a nuovi ed inediti scenari, facendo vivere il luogo e facendo sentire il visitatore parte attiva dell’opera.

È come se le opere invitassero l’osservatore a non limitarsi a guardarle, ma a fare di più, a muoversi attorno ad esse, a scoprirle nello spazio che occupano, ad interpellarle sulla loro natura che è, prima di ogni altra cosa, umana, e in quanto tale capace di rivolgersi a tutti senza restrizioni, forte del fatto di trattare aspetti sempre vicini all’esperienza di ciascun individuo.

Temi da sempre ritenuti astratti, o legati a componenti mitologiche e ancestrali della nostra cultura trovano una loro forma nelle opere esposte, mai incappando nella mera descrizione, né nella comoda citazione, bensì riscoprendo reinterpretazioni che l’artista conferisce ad aspetti profondamente radicati nell’esistenza di tutti gli uomini.

Scheda tecnica

TITOLO: Marco La Rosa. Attori silenziosi

A CURA DI: Serena Filippini

IN COLLABORAZIONE CON: AplusB gallery, Brescia

DATA E LUOGO: dal 25 ottobre al 8 novembre 2020, Palazzo Bertazzoli, Bagnolo Mella (BS)

Inaugurazione domenica 25 ottobre alle 17.30.

ORARI DI APERTURA: sabato e domenica 16.00 – 19.00

MOSTRA PROMOSSA DA: CoArtCo e Comune di Bagnolo Mella, Assessorato alla cultura

CONTATTI: info@coartco.it – 339 7194538