“Festa dei miracoli”, visite guidate con Guida Artistica

Brescia. Domenica 22 maggio le parrocchie di San Nazaro e Celso e di Sant’Agata, con il Comune di Brescia, organizzano la «Festa dei Miracoli», con un programma ricco di appuntamenti.

Alle 14,30 e alle 16,30, in collaborazione con l’associazione di guide turistiche Guida Artistica, sono in programma due visite guidate alla scoperta di storie e curiosità legate alla via dei Miracoli.

Corso Martiri della Libertà era infatti una via privilegiata d’accesso alla città nei secoli scorsi perchè consentiva ingressi in pompa magna lungo un tracciato tutto sommato rettilineo. Per questo era il percorso scelto nel caso di visite ufficiali come ad esempio quella di Caterina Cornaro, regina di Cipro.

L’immagine miracolosa della Madonna era già esposta lungo la via e la regina, si racconta, si fermò e si raccolse in preghiera. «Questa è solo una delle tante storie legate a questi luoghi» spiega Federica Martinelli di Guida Artistica «e domenica ve ne sveleremo altre. Vista la calura comunque privilegeremo quelle legate alle chiese di San Nazaro e Celso e del Santuario dei Miracoli. Siamo anche felici di mostrarvi la sala del Capitolo, uno scrigno prezioso che molti non conoscono».

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria al 3473028031.