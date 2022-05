Sylvain Bellenger racconta l’intervento realizzato da Calatrava a Capodimonte

Brescia. Venerdì 27 maggio alle ore 18.00 per la rassegna Lògos. Sguardi contemporanei, organizzata da Collezione Paolo VI di Brescia, Sylvain Bellenger presenta Nella luce di Napoli. Santiago Calatrava per la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte in collaborazione con Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Brescia

L’ultimo appuntamento del ciclo di incontri online dedicato al rapporto tra l’arte, l’architettura e la spiritualità nel mondo di oggi, è con Sylvain Bellenger, direttore generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, che racconta l’intervento realizzato da Santiago Calatrava per la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte.

Videoconferenza gratuita con prenotazione obbligatoria su www.bit.ly/registrazione-eventi-collezione-paolo-vi.