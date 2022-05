Brescia, giovedì l’asta solidale di 7Milamiglialontano

Brescia. Dopo esser stati in balia di tempi pandemici è finalmente tutto pronto per l’Asta solidale di 7Milamiglialontano, in programma giovedì prossimo, 19 maggio, alle ore 20.00 a Brescia presso la galleria d’arte Paci Contemporary (Borgo Wührer 53, Brescia, parcheggio area rossa), conosciuta in tutta Italia da collezionisti e appassionati della fotografia contemporanea.

Giampaolo Paci sarà il battitore degli scatti dei 19 fotografi e artisti, emergenti o di chiara fama, che hanno aderito all’iniziativa con arte e cuore: Arnaldo Abba Legnazzi, Erminando Aliaj, Claudio Amadei, Renato Begnoni, Beppe Brancato, Gianluca Checchi, Silvia Gaffurini, Gabriele Gregis, Davide Lovatti, Simone Mizzotti, Vincenzo Parisi, Giuliano Radici, Giangiacomo Rocco di Torrepadula, Ambra Rossetti, Nicolas Seegatz, Nicholas Dominic Talvola, Arianna Todisco, Ottavio Tomasini, Ramona Zordini.

Il ricavato dell’asta sarà devoluto ai progetti legati ad H2oPLANET_5.2 AFRICA rivolti alla sostenibilità ambientale e al sostegno all’infanzia. Progetti portati avanti dalle Onlus Celim, Sunu Diiwaan, Emergency, Coopi, Sana, Via Etica.

Hahnemuhle, uno dei principali produttori di carta per belle arti al mondo, ha donato la carta fine art bamboo su cui la maggior parte delle opere sono stampate e le certificazioni di autenticità, mentre Newlab, storico partner di 7milamiglialontano, ha provveduto alla stampa. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Online è possibile consultare il catalogo dell’asta a questo link.