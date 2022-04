Link, il “museo imprevisto” nei quartieri periferici di Brescia

(red.) Dal 9 al 15 maggio 2022 saranno realizzate due installazioni artistiche all’interno dell’area dell’Ex Polveriera nella Valle di Mompiano. Dal 20 al 26 giugno verrà dipinto un murale sulla facciata della Scuola Carducci di Viale Piave. Ma ci saranno anche esposizioni artistiche, laboratori nei quartieri e l’affissione di grandi poster progettati da artisti di fama internazionale nelle 130 bacheche di quartiere della città. Saranno queste alcune delle iniziative legate all’edizione 2022 di Link, il festival di arte urbana che ha visto all’opera, durante le sue 6 edizioni dal 2016 al 2021, 40 artisti affermati a livello internazionale della scena dell’arte urbana in diverse aree della città di Brescia.

L’iniziativa, pensata ed organizzata dall’Associazione Culturale True Quality è finanziata da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando Per la Cultura, con il contributo di Fondazione Asm e la partecipazione del comune di Brescia, ha l’obiettivo di una valorizzazione culturale delle aree periferiche della città.

Per l’edizione del 2022 si è deciso di passare dall’arte urbana a diverse forme di arte nello spazio urbano, allargando e diversificando le attività da realizzare nei quartieri cittadini. L’idea è quella di portare delle opere d’arte nei luoghi del vissuto quotidiano della popolazione, valorizzando i quartieri periferici così che, volontariamente o inaspettatamente, le persone possano incontrare i lavori degli artisti in luoghi comunemente non associati a tale scopo.

La forza di questo progetto – come informa una nota – sta appunto nella creazione di un “museo imprevisto” per cui le persone si troveranno a fruire di contenuti culturali, anche involontariamente, passeggiando per le vie del loro quartiere. Si potrà in questo modo offrire una proposta innovativa diversa dall’offerta culturale a cui la città è abituata. Obiettivo del progetto è supportare il rilancio del settore culturale, e nello specifico quello dell’espressione artistica nelle periferie cittadine attraverso la sperimentazione di un nuovo modello, basato su nuove modalità e nuovi strumenti utili a coinvolgere il pubblico e ad offrire nuove opportunità a giovani operatori. A questo processo concorrono attori diversi come istituzioni, abitanti, artisti ed operatori, generazioni differenti, con differenti background culturali.

Nello specifico il progetto intende:

• trasformare i territori periferici in nuovi poli attrattivi per l’intera comunità, abbattendo le distanze con il centro;

• coinvolgere in prima persona nelle azioni di rigenerazione gli abitanti degli spazi di volta in volta individuati;

• intercettare nuovi target di pubblico attraverso l’utilizzo di nuovi canali e nuove modalità di intervento;

• contribuire alla crescita culturale del territorio, rafforzando i legami con altri enti e realizzando progetti trasversali, in rapporto sinergico con la rete di supporto e rivolti a target diversificati;

• offrire nuove opportunità professionali a giovani operatori culturali del territorio.

Dove saranno realizzate le iniziative:

Le iniziative di progetto saranno realizzate sul territorio di Brescia, principalmente nei suoi quartieri suburbani, ovvero aree densamente popolate, situate sulla cintura esterna della città, decentrate e quasi esclusivamente residenziali. Aree poco valorizzate, povere di patrimonio culturale e artistico e tendenzialmente poco frequentate. Nello specifico, i quartieri individuati per questo progetto sono Viale Piave, Sanpolino, San Bartolomeo, Mompiano.

Elenco delle attività:

– 12 “affissioni d’artista” suddivise in due fasi;

– 2 installazioni artistiche;

– 1 parete dipinta;

– 2 esposizioni;

– Conferenze;

– 2 laboratori con i ragazzi;

– 1 corso di formazione per nuovi accompagnatori per bike tour;

– 4 bike tour offerti alla popolazione;

– 1 mappa delle opere.

Partner e collaboratori:

Partner di progetto sono la Cooperativa il Calabrone e la Fondazione Bobo Archetti, collaboreranno alla realizzazione delle attività I Gnari de Mompià, Informagiovani Brescia, Fiab, Brecycling Cicloofficina, Maledizioni, Laba.