Brescia Photo Festival, lezioni di ritratto

(red.) Giunto alla sua V edizione, il Brescia Photo Festival promosso da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con Ma.Co.f – Centro della fotografia italiana, con la curatela artistica di Renato Corsini, verterà sul tema Le forme del ritratto, proponendo nuovamente Brescia come uno dei centri propulsivi di quest’arte.

Il fulcro del Brescia Photo Festival sarà il Museo di Santa Giulia, centro culturale espositivo gestito dalla Fondazione Brescia Musei, produttrice dell’intera manifestazione. La kermesse si dispiegherà anche in altri luoghi della città e della provincia, tra cui la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Mo.Ca. – Centro per le Nuove Culture -, il Museo Civico di Scienze Naturali, la Fondazione Vittorio Leonesio di Puegnago del Garda e le Cantine Berlucchi di Cortefranca. (Sopra: Sandro Becchetti Alfred Hitchock, 1972. Qui sotto: Zeng Yi My Classroom 1983 photo Zeng-Yi. Musei Civici del Castello Visconteo Pavia).

“Brescia Photo Festival è ormai diventato un appuntamento di grande richiamo, molto atteso da tutti gli amanti della fotografia, davvero apprezzato dagli addetti ai lavori”, dichiara il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono. “La kermesse, nata nel 2017, ha goduto, negli anni scorsi, di un notevole successo di pubblico. Per Brescia si tratta di una scommessa vinta, che dimostra la capacità della nostra città di misurarsi con sfide ambiziose nel campo dell’arte e della cultura”

“Anche questa volta si profila una kermesse di alto profilo e vasto interesse”, commenta la vicesindaco e assessore alla Cultura Laura Castelletti, a partire dal tema guida del ritratto, che sin dall’antichità è fra quelli che maggiormente hanno catturato l’attenzione sia degli artisti sia degli osservatori. Tra grandi maestri e talenti emergenti, immersi in immagini realizzate ancora e soprattutto con la tecnica analogica, spaziando dal museo di Santa Giulia al Macof e oltre, anche il festival 2022 sarà un gran bel viaggio nel mondo sempre più seguito, innovativo e emozionante della fotografia”.

Tra gli appuntamenti di maggior richiamo internazionale, la mostra Weston. Edward, Brett, Cole, Cara. Una dinastia di fotografi, la grande monografica, allestita al Museo di Santa Giulia, dedicata a Edward Weston (1886-1958), uno dei maestri della fotografia del Novecento, le cui opere saranno esposte per la prima volta in Italia a fianco di quelle dei figli Brett e Cole e della nipote Cara.

L’esposizione, curata da Filippo Maggia, promossa da Fondazione Brescia Musei e Skira e progettata in stretta sinergia con la famiglia Weston, propone oltre 80 capolavori, tra cui 40 del solo Edward, con i suoi lavori più significativi: dai nudi plastici, dalle dune di sabbia, dagli oggetti trasformati in sculture sino ai celebri vegetable – peperoni, carciofi, cavoli – e alle conchiglie inquadrate in primissimo piano. (Nella foto sopra: EdwardWeston, Bertha Wardell Nude (1927). Gelatin-silver print © Center-for-Creative-Photography-Arizona-Board-of-Regents. Sotto: Agenzia Dufoto, Monica Vitti).

“L’organizzazione del Brescia Photo Festival costituisce un forte impegno per la Fondazione Brescia Musei che produce l’intera manifestazione collaborando con il Ma.Co.f dal punto di vista artistico e dispiegando tutte le competenze museali al servizio dell’organizzazione di un evento di livello internazionale quale è ormai diventato il nostro Brescia Photo Festival”, dichiara Francesca Bazoli, presidente di Fondazione Brescia Musei. “Si tratta di un importante consolidamento della funzione della nostra Fondazione, un efficace aggregatore di competenze che sono al servizio della cultura cittadina, contribuendo non solo dunque all’animazione e alla valorizzazione dei musei, ma anche all’affermazione di una strategia di cultura che esce dagli spazi museali e alimenta con i propri contenuti il paesaggio culturale di questa città”.

“Il Photo Festival 2022 volge lo sguardo a un tema fondamentale nella storia della fotografia quale il ritratto”, afferma il direttore della Fondazione Brescia Musei Stefano Karadjov. “Quasi tutti i fotografi si sono dedicati, prima o dopo, a questo genere così importante nel plasmare il linguaggio fotografico. Era doveroso, in una edizione della maturità di questo Brescia Photo Festival, affrontare il tema”.

(Qui sotto: Vittorio La Verde, 1965, Pier Paolo Pasolini con la mamma Susanna Colussi nella casa di via Eufrate 9 a Roma).

Oltre ai Weston, il Brescia Photo Festival ricorderà nel centenario della nascita Pier Paolo Pasolini, con la mostra di ritratti Pier Paolo Pasolini. Per essere poeti, bisogna avere molto tempo, curata da Renato Corsini e Gerardo Martorelli e allestita presso il Mo.Ca. L’esposizione restituirà una visione intimista del grande intellettuale: il rapporto con la madre, la passione per il calcio e le amicizie più profonde sono i temi di un corpus di fotografie scattate da importanti autori italiani quali Gianni Berengo Gardin, Federico Garolla, Ezio Ciol, Sandro Becchetti, Aldo Durazzi, Ezio Vitale, Vittorio La Verde e Rodrigo Pais.

Tra le altre mostre allestite in città, al Museo di Santa Giulia, Lo sguardo restituito sulla storia del ritratto dal dagherrotipo al selfie, a cura di Renato Corsini e Mario Trevisan. Oltre alla rassegna dedicata a Pier Paolo Pasolini, il Mo.Ca. accoglierà Maurizio Frullani, con un focus sui ritratti al femminile nella “sua” Eritrea realizzati tra il 1993 e il 2000 nella Massaua piagata dalla guerra; Fabrizio Garghetti, con la sua documentazione delle avanguardie artistiche italiane della metà degli anni ’60; N.V. Parekh, con i suoi celebri reportage da Mombasa. (Qui sotto: Frullani, Massawa, 2000).

“Il ritratto rappresenta, fin dalla sua nascita, il motivo predominante nella Storia della fotografia”, commenta Renato Corsini, curatore del festival. “Nato come alternativa alla rappresentazione pittorica del soggetto, il ritratto fotografico ha immediatamente riscosso una grande interesse. Affrontare il tema ci consente di indagare l’uso della fotografia nella sua evoluzione, partendo dalle sperimentazioni della prima metà dell’800 per arrivare fino all’attuale rito dei selfie. Il diverso uso del linguaggio fotografico da parte degli autori che esporremo, è testimonianza della creatività che ruota intorno a questa forma d’arte”.

Qui sotto: Franco Piazza, Francesca (1977).

In occasione del Brescia Photo Festival anche il cinema Nuovo Eden, art house cittadina della Fondazione Brescia Musei, proporrà una serie di appuntamenti: a partire da mercoledì 16 marzo dedicherà a Pasolini un programma speciale, Pasolini 100, con una selezione dei suoi capolavori in versione restaurata, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. All’apertura del Festival, giovedì 31 marzo, ospiterà, in prima visione per Brescia, il film Il ragazzo con la Leica. 60 anni d’Italia nello sguardo di Gianni Berengo Gardin, di Daniele Cini e Claudia Pampinella, alla presenza del protagonista, il maestro Gianni Berengo Gardin. (Qui sotto: Tu non mi vedi, in mostra al Mo.Ca)

Anche nell’edizione 2022 del Photo Festival, il programma sarà arricchito dal palinsesto Brescia Photo Friends che coinvolge librerie, biblioteche e le boutique del centro che accoglieranno interventi espositivi, focus e proposte editoriali fotografiche. Sono invitate a partecipare anche le gallerie d’arte e le associazioni culturali, i cui programmi espositivi intorno alla fotografia saranno inseriti nel programma della kermesse.

La nuova edizione sarà come di consueto occasione per una serie di attività dedicate: workshop fotografici, talks, visite guidate, laboratori per famiglie e adulti, letture di portfolio e altre iniziative di disseminazione del linguaggio fotografico in compagnia dei principali fotografi ospiti delle mostre del Photo Festival, in una rassegna che animerà la stagione espositiva fino alla chiusura della manifestazione e i cui dettagli saranno svelati in occasione della preview delle mostre in programma il 30 marzo.

Brescia Photo Festival

Le forme del ritratto (il programma completo)

Museo di Santa Giulia

WESTON. Edward, Brett, Cole, Cara. Una dinastia di fotografi

A cura di Filippo Maggia

Dal 31 marzo al 24 luglio 2022

Museo di Santa Giulia

Lo sguardo restituito. Una storia della fotografia

A cura di Tatiana Agliani, Renato Corsini, Mario Trevisan

Dal 31 marzo al 24 luglio 2022

Pinacoteca Tosio Martinengo

Peggy e Paolo. Una passione senza tempo

Dal 31 marzo al 24 luglio 2022

Mo.Ca.

Pier Paolo Pasolini. Per essere poeti, bisogna avere molto tempo.

A cura di Renato Corsini e Gerardo Martorelli

Dal 31 marzo al 24 luglio 2022

Mo.Ca.

Sandro Becchetti. Protagonisti

A cura di Renato Corsini e Gerardo Martorelli

Dal 31 marzo al 15 maggio 2022

Mo.Ca.

Stanislao Bragadina. Hollywood a Brescia

A cura di Renato Corsini con Marco e Matteo Rapuzzi

Dal 31 marzo al 15 maggio 2022

Mo.Ca.

Maurizio Frullani. Sette anni in Eritrea

A cura di Renato Corsini e Federica Luser

Dal 31 marzo al 15 maggio 2022

LABA

Volti. L’essenza oltre l’apparenza

A cura di Marta Pernigoni, Margherita Borboni, Cecilia Acquaviva, Laura Carozzi, Michele Barbieri, Angela Sanzovo

Dal 7 al 30 aprile 2022

Cantine Berlucchi, Cortefranca,

I ritratti della Dolcevita

A cura di Renato Corsini e Carolina Zani

Museo di Scienze Naturali

Claudio Amadei. Vieni a vedere la mia collezione di farfalle

A cura di Renato Corsini e Melania Massaro

Dal 15 aprile al 24 luglio 2022

Mo.Ca

Tu non mi vedi. Arte fotografia e cura della mente

A cura di Chiara Cadeddu e Guido Uggeri per il Fondo “Sasso nello stagno” di Fondazione Sipec, in collaborazione con l’IRCCS – Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli e A.A.B.

Dal 23 aprile al 15 maggio 2022

Fondazione Vittorio Leonesio (Puegnago del Garda)

La rivoluzione umana di ZENG YI

A cura di Ilaria Bignotti e Matteo Lorenzelli con Camilla Remondina

Dal 23 aprile al 5 giugno 2022

Mo.Ca.

Antonio Amaduzzi. Fotolibrai

A cura di Renato Corsini

Dal 17 maggio al 16 giugno 2022

Mo.Ca.

Fabrizio Garghetti. Gli anni delle avanguardie

A cura di Renato Corsini

Dal 17 maggio al 16 giugno 2022

Mo.Ca.

Franco Piazza. Via Tosio 15b

A cura di Francesca Piazza

Dal 17 maggio al 16 giugno 2022

Mo.Ca.

Diego di Lorenzo. “Aarti Brahman”. Il fuoco dell’India

A cura di Carolina Zani

Dal 18 giugno al 24 luglio 2022

Mo.Ca.

N. V. Parekh. Un indiano a Mombasa

A cura di Renato Corsini

Dal 18 giugno al 24 luglio 2022

Mo.Ca.

Mauro Raffini. Scrittori in p(r)osa

A cura di Renato Corsini

Dal 18 giugno al 24 luglio 2022