Nella corte di Palazzo Calini un’istallazione di Paolo Fresu

(red.) L’Associazione CarminiAmo presenta sabato 12 febbraio 2022 presso Palazzo Calini via F. Borgondio 29 a Brescia il Progetto Xeno al civico 29.

Installazione site specific di Ignazio Fresu “Il ramo d’oro”- 2022. A cura di Antonella Bosio con il supporto critico di Mauro Valsecchi.

Ecco gli orari. Sabato 12 febbraio e domenica 13 febbraio 2022 dalle 16 alle 18; martedì 15 febbraio, sabato 19 febbraio e domenica 20 dalle 15 alle 18 presso il cortile di palazzo Calini, via F. Borgondio 29 Brescia. L’ingresso è libero.

Xeno al civico 29, è così che Corte di palazzo Calini a Brescia si apre al pubblico e lo fa attraverso l’arte contemporanea. Proporre un’esperienza differente e inusuale, offrendo inaspettati luoghi ricchi di vitalità urbana e creatività artistica. Creare occasioni che siano stimolo, in un rapporto di reciproca e sinergica condivisione, per le persone e per gli artisti. Questi sono alcuni tra gli obiettivi che hanno dato vita al progetto, in poche parole, dare vivacità culturale in cambio di vitale energia, stimoli ed ispirazione artistica.

Occupare un luogo così inusuale e, contemporaneamente sfidante, permette la scoperta di uno di quei luoghi cittadini che normalmente sono desinati al privato, si propone come segno di apertura e accoglienza del nuovo, ma è anche un dono, un’occasione per l’arte e per gli artisti ospitati; occasione di esplorare nuovi spazi e costruire connessioni tra arte contemporanea e pubblico. Questo il progetto che coinvolge il civico 29 di via Borgondio e corte Calini. Due fine settimana ogni mese, possibilmente consecutivi a partire dal 12 febbraio 2022, saranno dedicati alla presentazione di installazioni d’arte contemporanea, proposte e realizzate da artisti/ospiti, invitati a relazionarsi con i temi del territorio, temi sociali e della vita o della città.

L’intenzione, man mano, è di coinvolgere più spazi e associazioni che vivono il vicolo, in un fermento di tematiche culturali sempre più ampio. Un effetto domino che dal centro della corte man mano si espanda creando successive sinergie e supporto. In un periodo così complesso, per chi lavora con l’arte e la cultura, la creazione di nuove occasioni espositive di fruizione spontanea e, perché no, anche occasionale, restituisce il valore di contatto diretto tra arte/artista e visitatore, in un un luogo che oggi percepiamo più sicuro perché all’aperto, ma comunque intimo e raccolto quanto serve ad uno spazio espositivo.

La scelta del nome “Xeno al civico 29”, vuole identificarsi come un presupposto all’inclusione. Straniero/Ospite, è l’artista mentre occupa uno spazio normalmente privato; straniero/ospite lo è anche il visitatore quando, grazie alla curiosità e al desiderio di esplorare, si approccia alla lettura e comprensione del linguaggio contemporaneo proposto dalle installazioni. Presupposto di inclusione che questo quartiere possiede nel proprio DNA e nella sua storia, ma anche recente evoluzione anagrafica.

La mediazione dei linguaggi artistici proposti verso il pubblico sarà affidata al collettivo studentesco C.O.T. dal liceo Olivieri.

CarminiAmo si impegna, dal 2012, a spazzare dal quartiere del Carmine e da tutta la città la polvere dell’individualismo. Lo fa mettendo insieme realtà ristorative, artistiche, artigianali, ricreative e cittadini in un’associazione culturale, che vuole rendere il quartiere più vivibile, più inclusivo, più bello.