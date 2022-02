Altari e stucchi della chiesa di San Faustino, giovedì un incontro on line

(red.) La Fondazione Civiltà bresciana, nell’ambito delle iniziative per le feste dei Santi Patroni 2022, organizza per giovedì 10 febbraio alle ore 17 una conferenza sul tema La magnificenza di altari e stucchi nella chiesa di San Faustino. Interverranno Mario Gorlani (presidente Fondazione Civiltà Bresciana) e Massimo De Paoli (Università degli Studi di Brescia).

L’evento non prevede la presenza del pubblico, ma sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Civiltà Bresciana Onlus.

Sarà possibile ascoltare la conferenza anche in un secondo momento accedendo al canale YouTube della Fondazione.

L’atmosfera abbagliante che genera la luce del pomeriggio sugli affreschi della chiesa di San Faustino si attribuisce solitamente alla straordinaria perizia delle soluzioni pittoriche adottate dall’arte del Tiepolo. A ben vedere tuttavia il complessivo senso di magnificenza che si percepisce, sostando nella basilica dei Santi Patroni, scaturisce dalla sovrabbondanza di bellezza di ogni cappella, di ogni altare ricco della preziosa dovizia di stucchi e cornici. Sommandosi all’incanto della volta, dove il trionfo dei colori, incendiati dai raggi del sole al tramonto, fa aggio sul particolare architettonico, genera un carico di emozioni, che conduce ogni cuore sensibile ad accostare la soglia del sublime. A far da guida in un percorso “virgiliano” alla scoperta del bello nel particolare e nei contorni, la sapiente guida dell’attento osservatore del ricco patrimonio artistico e architettonico della terra bresciana.