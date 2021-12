Al Museo Diocesano la “Madonna col Bambino incoronata” del Romanino

(red.) La stagione delle mostre al Museo Diocesano di Brescia (via Gasparo da Salò 13) prosegue con un percorso inedito dedicato alle festività natalizie. Da sabato 18 dicembre le sale Amigoni ospiteranno per un mese una delle più importanti opere della maturità di Girolamo Romanino, “Madonna col Bambino incoronata da due angeli” (1538 circa). La tela, concessa in prestito dalla Congrega della Carità Apostolica, si avvicina, seguendo le indicazioni dei principali studiosi d’arte, alla Madonna Lederer di Budapest, con una derivazione dalla Maddalena di Londra del Savoldo e una straordinaria ricchezza cromatica, per senso di monumentalità e solennità ritmata.

Non solo, la ricerca del sacro e la sua riproposizione continuerà nelle sale a fianco, fino al 9 gennaio sarà visitabile infatti la mostra “Avvicinando… La natività”, l’esposizione dedicata ai lavori degli alunni del I e del II anno delle Scuole di Pittura e Scultura di Accademia SantaGiulia di Brescia, guidati dalla professoressa Rita Siragusa, all’interno delle manifestazioni previste per il Concorso di Presepi di Mcl.

Entrambi i percorsi saranno visitabili a ingresso gratuito tutta la settimana ad eccezione del mercoledì, giorno di chiusura, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.