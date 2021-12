Adro, sabato l’inaugurazione della mostra di Ciro Indellicati

(red.) Sabato 11 dicembre 2021 ore 16 a Palazzo Bargnani Dandolo di Adro (Bs) è in programma l’inaugurazione della mostra dell’artista Ciro Indellicati, a cura di Massimo Rossi, dal titolo “La Verità attesa – immagini e archetipi dell’invisibile”.

La mostra resterà aperta fino a domenica 19 dicembre e si potrà visitare il venerdì dalle 15 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.

Da non perdere, il sabato 18 dicembre alle 21, il “percorso di parole e musica” a cura di Letizia Barozzi con il Sidus Praeclaurum Ensemble.

“È nelle icone, nell’arte Bizantina e nelle chiese rupestri del nostro meridione che trovano origine le immagini raffigurate in questa mostra, ma sono anche immerse nelle atmosfere e negli impasti materici e informali, nel gesto che si fa segno e si condensa tra i colori e l’oro.

Non allo spazio concreto e alle leggi della prospettiva, non agli scorci e alla luce naturale si volge l’attenzione di questi dipinti.

Le presenze qui rappresentate non instaurano una relazione di identità, semmai cercano in poche tracce l’essenza dell’umano, un tramite visibile dell’invisibile, una impossibile riunificazione con il trascendente, alla ricerca di una possibile rivelazione; la Verità che ognuno a suo modo attende”.