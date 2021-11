Paolo VI, la scultura di Cesare Monaco esposta al Museo Diocesano

(red.) Il Museo Diocesano di Brescia ospiterà dal 4 novembre al 3 dicembre, nella sede di via Gasparo da Salò 13 in città, l’opera dello scultore bresciano Cesare Monaco realizzata per la parrocchia di Travagliato, raffigurante il busto di Paolo VI. Nel lavoro dell’artista l’intento di raccontare la vita e l’opera del Papa bresciano, nella sua elevata statura teologica e morale, oltre che della sua opera di evangelizzazione.

Da qui – informa una nota – l’inserimento di particolari interessanti e densi di significato: la mano destra del pontefice, “mano del Padre, benedice e indica la direzione sicura da seguire, ponendosi come alla prua di una barca”; il panneggio del manto, “come lo scafo di un’imbarcazione”, indica “il mare con le onde increspate della storia” che la “barca di Pietro” è chiamata ad affrontare per giungere all’approdo sicuro; infine, il pastorale, “a forma di Croce del Figlio Salvatore e Redentore del mondo, che rimanda all’albero maestro della imbarcazione la cui vela, sospinta dalla forza e dal vigore dello Spirito Santo, anima la vita della Chiesa”.

La scultura sarà visitabile tutti i giorni, tranne il mercoledì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, prima di trovare nuova collocazione nella chiesa parrocchiale di Travagliato, grazie alla donazione della Famiglia Begni.