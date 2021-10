Laboratori, visite guidate e approfondimenti: fine settimana con Brescia Musei

(red.) Domenica 10 ottobre alle ore 15,30, presso l’Auditorium del Museo di Santa Giulia torna l’atteso appuntamento con L’opera del mese, gli incontri di approfondimento che la Fondazione Brescia Musei organizza sul patrimonio delle collezioni custodite nei Musei Civici di Brescia.

Il mese di ottobre sarà l’occasione per conoscere l’opera di Giacomo Rossetti. La facciata della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, protagonista della mostra “Con amore e cura grandissima” inaugurata lo scorso 23 settembre, ultima esposizione che chiude il ciclo espositivo dell’edizione 2021 del Brescia Photo Festival. L’opera sarà presentata al pubblico da Roberta D’Adda, conservatore di Fondazione Brescia Musei e curatrice del progetto di restauro che ha dato origine proprio alla mostra in corso ed è un grande collage fotografico, del 1873, che riprende la facciata della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli.

Premiata all’Esposizione Universale di Vienna del 1873, l’opera stupisce per le sue notevoli dimensioni (300 x 250 cm) e si compone di una serie di stampe fotografiche all’albumina montate su tela, rappresentando per le sue caratteristiche un esempio unico dell’utilizzo del mezzo fotografico per la documentazione dell’architettura.

Ingresso libero. Per partecipare all’evento è necessaria l’esibizione del green pass.

Sempre domenica 10 ottobre invece, in occasione di Famu, la Giornata Internazionale delle Famiglie al Museo, presso la Pinacoteca Tosio Martinengo la Fondazione Brescia Musei ha organizzato una speciale attività dedicata a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni. Con “I sogni son desideri”, questo il nome del workshop che inizierà alle ore 15.30, i bambini potranno dedicarsi alla scoperta e all’osservazione dei tanti personaggi protagonisti dei dipinti esposti nelle sale di casa Tosio e dei desideri che si celano dietro gli sguardi di ciascuno di loro: un tesoro nascosto, un immenso catalogo di storie, a cui seguirà un laboratorio pratico in cui ogni bambino potrà dar vita alla propria visione dei sogni.

Biglietto: 6,50 euro adulti; 3,50 euro bambini; Prenotazioni Cup, Centro Unico Prenotazioni orari 10 – 18, 030.2977833 – 834 santagiulia@bresciamusei.com. Per partecipare all’evento è necessaria l’esibizione del green pass.

Proseguono infine le visite guidate alle mostre in corso.

Sabato 9 ottobre alle 10.20 è previsto un percorso di visita attraverso la mostra Palcoscenici archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli, per scoprire il legame che intercorre tra l’opera dell’eclettico artista e il patrimonio storico archeologico della città di Brescia.

Sempre sabato 9 ottobre, alle ore 15.00 invece è in programma un laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni, dedicato alla mostra Dante e Napoleone. Miti fondativi nella cultura bresciana di primo Ottocento. Un workshop per scoprire le avventurose vite di due grandi miti, Dante e Napoleone, al termine del quale potersi trasformare in vere leggende. Palazzo Tosio – Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere e Arti.

L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito www.ateneo.brescia.it.

A corollario della mostra, proseguono le visite guidate, ogni sabato e domenica alle 15.00, 16.00 e 17.00 e ogni martedì e giovedì alle 17.00, gratuite ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.ateneo.brescia.it.

Domenica 10 mattina alle ore 11.15, infine, sarà una delle ultime occasione per conoscere da vicino gli scatti del grande fotografo contemporaneo Alfred Seiland, la cui esposizione Alfred Seiland. Imperium Romanum. Fotografie 2005-2020 terminerà il prossimo 17 ottobre. Dalle Grotte di Sirmione, al Capitolium del Parco Archeologico di Brescia Romana al Caesar Palace Hotel di Las Vegas: un surreale dialogo tra le antiche glorie monumentali e i moderni tessuti urbanistici.

Biglietti: biglietto ridotto; 6,50 euro servizio guida. Prenotazioni Cup, Centro Unico Prenotazioni orari 10 – 18, 030.2977833 – 834 santagiulia@bresciamusei.com. Per partecipare all’evento è necessaria l’esibizione del green pass.