La chiesa e le arti, sabato videoconferenza con Isabelle Saint-Martin

(red.) Sabato 29 maggio alle ore 20,30, in occasione della festa di San Paolo VI, Collezione Paolo VI in collaborazione con l’Università Cattolica organizza “La Chiesa ‘amica delle arti’. Un secolo di dibattiti da Pio XII a Papa Francesco”, videoconferenza con Isabelle Saint-Martin, directeur d’études presso l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), autorevole voce internazionale sul rapporto tra arte e spiritualità che esaminerà le relazioni tra il Cristianesimo e le arti visuali nella contemporaneità a partire dai testi e dai discorsi dei pontefici del XX e XXI secolo, partendo dalle prime aperture di papa Pio XII per arrivare alla più stretta contemporaneità, con un’attenzione particolare ai decisivi interventi di San Paolo VI.>

L’incontro sarà in lingua francese con traduzione in lingua italiana e con accompagnamento a cura di Maria Teresa Zanola, professore ordinario di Lingua e Traduzione Francese presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Videoconferenza gratuita su Google Meet con prenotazione obbligatoria alla mail info@collezionepaolovi.it. Le indicazioni tecniche per partecipare agli incontri saranno fornite nella mail di risposta alla prenotazione.